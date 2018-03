FOTOD ja VIDEOD | Eelmise aasta kuldmunad. Oli Eesti Ekspressi ja Optimisti aasta

Täna toimub Kultuurikatlas Kuldmuna 20. juubeligala. Oleme Delfi Turunduse rubriigis teinud suure tagasivaate 19le möödunud aastale ning jõudnudki gala-päeval 2017. aasta juurde. Muide, täna kell 23:00 avatakse Kultuurikatla uksed kõigile soovijatele. Tulge Eesti loovmaailma koorekihiga kohtuma!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tutvustas uut Eesti brändi, mis pani inimesed kihama. Juulis sai Eestist Euroopa Liidu eesistujariik. 2017. aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta ning toimus XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään". EFÜ tunnistas aastauhinna vääriliseks Rainer Sarneti «Novembri». Sajandi parimaks Eesti autori teoseks valiti Oskar Lutsu "Kevade" ja Eesti saja aasta hiti valimises oli võidukas armastus, ehk Marju Läniku kuulus pala "Karikakar". Millised reklaamid tulid ja leidsid tee rahva südamesse?

Kui varasemalt oleme kajastanud tele-, trüki- ja välireklaami ning pakendite kategooria edukamaid, siis eelmise aasta tööde puhul võtame ette laiemalt. Kajastame küll vaid võidutöid, aga vaatame ka teisi huvitavaid kategooriaid. Kõiki läbi käia ei jõua, sest munakomplekte jagati kümneid.

Esmalt aga ikka aasta agentuurid. Ürituste valdkonna Aasta Agentuur oli Orangetime, disainis Velvet, digivaldkonnas Age McCann ning reklaamis Optimist.

Filmi ehk telereklaami kuld: VELVET

Klient: Eesti Rahva Muuseum "ERM avamiskampaania"

Loe veel

Eesti Rahva Muuseumi avamiseks loodi erinevad ajaloolised klipid, kus ürgnaised viibisid kenas keraamikaringis ja perepea lõi korra majja. Toksimine aitas ikka kauneid sõnumeid edastada, kuidas muidu oleks saanud südamerõemukest pittu kutsuda.

Ei midagi uut, ka vanal ajal käis kõik tänapäeva moodi, ainult vahendid olid teised.

Vanasse aega tegid sissevaate: Kristian Kirsfeldt, Rain Tolk, Kadri Pukk ja Andres Maimik.

Välireklaami kuld: Optimist

Klient: Eesti Ekspress ,,Me teeme seda sinu eest"

Kindlasti on inimesi, kellega me päriselus ei tihka kohtuda, aga tahaks nende põnevast ohtlikust elust siiski rohkem teada. Eesti Ekspress on meedia lipulaev, julgeb minna kaugemale ja sügavamale ning toob parimad palad alati oma lugejateni. Optimist kaasas kampaaniasse allmaaliidri Imre Araka. Alati ei pea visuaalis olema ilus naine, põnev sisu loeb.

Sisu otsisid ja leidsid Optimistid: Magnus Lužkov, Oliver Lomp, Bruno Palmik, Mirjam Simmer

Trükireklaami kuld: Tank

Klient: Hektor Light "lambisalongi demo"

Tegijad: Kadri Mikiver, Joel Volkov, Marek Murumets

Pakendi kuld: Taevas Ogilvy

Klient: Purtse Pruulikoda „käsitööõlu Metsikust Idast"

Tegijad: Anni Mäger, Ilmar Kurvits, Pamela Sume, Jaanus Vahtra, Lauri Tikerpe, Katrin Heimonen, Ulvi Vahtra ja Jan Kramp.

Kampaana alla 20 000 euro kuld: Optimist

Klient: Eesti Ekspress „otsime kangelast, mitte presidenti"

Tegijad: Oliver Lomp, Magnus Lužkov, Bruno Palmik, Mirjam Simmer, Mihkel Mäemat.

Kampaania üle 20 000 euro: Optimist

Klient: Eesti Ekspress „Me teeme seda sinu eest"

Tegijad: Bruno Palmik, Mirjam Simmer, Oliver Lomp ja Magnus Lužkov.

Üritusturundus. Avalik üritus kuld: Väätsa vald

Klient: Väätsa vallavalitsus „Väätsa lumememmede paraad".

Tegija: Lauri Läänemets

PR-muna kuld: Optimist

Klient: Elron „Lehvita Tiiule!"

Tegijad: Optimist, PR: Optimist Public, produktsioon: Downtown Studios

Kodulehe kuldmuna: DUX (UX/UI design)

Klient: DUX

Tegijad: Kristian Lember, Kevin Crepin

Sotsiaalmeedia kampaania kuldmuna: Age McCann

Klient: AS Kalev & Diil

Tegijad: Sigrid Sitnikov, Priit Joasoo, Delerin Urbus, Keiro Vantsi ja Ahto Aaremae.