FOTOD ja VIDEOD | Eesti kosmoseriigiks saamise aastal andsid taas tooni alkoholireklaamid. Žürii jälle kitsi

Eesti Vabariik sai väärikalt 95-aastaseks. 2013. aasta läks ajalukku innovatiivse aastana, mil Eestist sai kosmoseriik. Tudengite viie aasta töö tulemusena jõudis orbiidile Eesti esimene tehiskaaslane, ESTCube-1. Reklaamimaailm peegeldas nii vanu väärtuseid kui põlvkondadevahelisi konflikte.

Alaustame nagu viimasel ajal kombeks telereklaamist. Kui varasemad aastad on tihti olnud kullavaesed ehk žürii ei ole suutund kellelegi seda kõige kirevamat muna välja anda, siis 2013. aasta algab paljulubavalt. Telereklaami teenuste valdkonnas anti välja kaks kulda.

Lugemine on alati moes, Rahva Raamat on pakkunud rahvale emotsioone armastusest vihkamiseni ja kõike muud, mis sinna vahele jääb. Kontuur lõikas sajandi jagu suuri tundeid 30 sekundisse. 3D animatsioon: Kontuur Leo Burnett

Teise kulla võttis Tele 2 reklaam "Palju raha". Laisad lapsed ja lumehelbekesed on iga vanema õudusunenägu. Tegelikkuses see paraku nii on, et väga tihti on neil nunnupallidel igav või siis nad lihtsalt ei viitsi. Isegi kui elu on neist vaid ühe nupuvajutuse kaugusel, ikka peab lapsevanem omalt poolt viimase liigutuse tegema. Tele2 näitas oma ühte sihtgruppi ehedas olemises. Utopia rahvas oli lapsevanemate "raske" eluga silmnähtavalt kursis ja kulda väärt.

Vaata reklaami loo päisest.

Paraku anti kategoorias toit välja vaid hõbedaid, aga sedapuhku kaks.

Loe veel

Esimese võttis Der Tank Saku õlletehasele tehtud "Untouchablesi seeriaga". Tegijad Joel Volkov, Kaarel Kala, Valter Jakovski, Eero Epner, Tanel Toom, Birgit Pauklin, Kadri Mikiver, Toomas Paidra. Tootis Motion (režii Tanel Toom).

Teise viis kontorisse taas Utopia ja taas oli kundeks Saku õlletehas. "Töö kummitab seeria" tootis Fookus Film.

Varia osa sai aga žürii jõud täitsa otsa. Välja anti vaid pronksmuna ja selle sai Linda Loovteenused OÜ. Kliendiks MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival ja reklaamiks "Pöff üllatab!" Tegijad Anne Vetik ja Ken Oja. Tootis ettevõte ise.

Trükireklaam

Oleme varasemates meenutustes ikka täheldanud, et kulda ei raatsita anda. Omamoodi veider, aga teisalt muudab ehk kuldse muna väärtuse ka veel suuremaks. Trükireklaami teenuste kategoorias anti sel aastal kuld välja ja selle noppis teenekas Kontuur Leo Burnetti seltskond. Nimed vanad tuttavad Urmas Viilmann, Neeme Möll, Andrus Niit ja Janika Ritson.





Ja nagu eelneva jutu kinnituseks ei antud sel aastal toiduainete kategoorias kulda välja. Parim oli hõbemuna saanud reklaam. Presidendi vastuvõtule pääsevad vaid erilised väljavalitud. Saku Originaal võttis sel korral käevangu kauni kaaslase ja astus vaibale. Utopia tabas seltskonnakroonika tarvis õige hetke ja lasi selle jäädvustada Herkki Merilal. See jäi ka kategooria üldse ainsaks munaks.

Hoopis sandilt läks aga varia-kategoorias, kus isegi hõbemuna kätte ei antud. Age McCann võttis ainsa muna ja see oli pronksikarva. Kaarel Grepp, Vladimir Loginov, Ahto Aaremäe ja Karin Kilp olid kindlasti õnnelikud ka selle üle. Pronksi tõi neile maanteeametile tehtud "piirkiirusel on põhjus" sotsiaalreklaam.

Jätkame kurbades toonides. Välimeedia teenuste kategooriaski sooviti välja anda vaid pronksmuna. Sellel käis laval järgi Der Tank koosseisus Villem Valme, Eiko Ojala, Ants Tõnisson, Laura Noodapera ja Veronika Pekurina. Kliendiks Nordea Pank ning reklaamiks "toetame festivale seeria".

Toiduained tõi kaks muna, mõlemad pronksikarva. Ühe tõi Utopia "säär", kliendiks Saku Õlletehas.

Teise pani korvi Division Premia Tallinna Külmhoonele tehtud "Eesti jäätise suve" reklaamiga. Lavale viis see Mart Kase, Aigi Soola, Tõnis Kipperi, Teele Kase ja Katrin Kohvi.

Sel aastal pidi hõbemuna saanu end juba väga hästi tundma. Varia-kategoorias võttiski hõbemuna Age McCann KredExile tehtud "soojuspildi" reklaamiga. Taas laval Kaarel Grepp, Vladimir Loginov, Ahto Aaremäe, Karin Kilp, aga ka Mati Tompfeldt ja Sulev Liht (tootmisfirma).

Viskame pilgu ka parimale pakendile. Ja tuleb siit ära ka kuld. Der Tankil oli hea koostöö Saku Õlletehasega. Kui teles võeti hõbemuna, siis pakendiga saadi kuld kätte. Seekord lippasid lavale Joel Volkov, Kaarel Kala, Birgit Pauklin ja Kadri Mikiver.

Ja toome siin ära ka hõbedase muna saanud töö, sest seda võib praegugi poodides säramas näha. La Muu ökojäätise pakendid tegi KOOR, koosseisus Jaanus Veerberk ja Hanna Sõrmus.