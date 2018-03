FOTOD ja VIDEOD: Euro saabumise aastal vaadati palju ajalukku. Tegutses ka kuri pensionäritädi

Aasta 2011. Jaapanisse saabus suur tsunami, Eestisse saabus euro ja Tallinnasse saabus kultuuripealinna tiitel. Jaa no siis saabus meie meeltesse kuhjadena väärt reklaami, millest parimad loomulikult ka Kuldmunaga pärjatud said. Mis seal siis ikka, sukeldume võistlustööde värvilisse maailma.

Etteruttavalt olgu öeldud, et kõige enam mune haaras 2011. aastal kaasa Tank Grupp, kes sain neid 11. Koguni 10 neist olid pronksikarva. Ühe muna vähem said Age Reklaami inimesed, aga neile tuli ka kolm kulda ja kolm hõbedat. Teised agentuurid jäid juba veidi kaugemale. Kuus muna noppis Utopia (1,4,1) ning viis muna nii Division (1,4,0) kui ka Velvet (0,2,3). Nüüd aga reklaamide juurde.

Esimese hooga põrutame ajas 1000 aastat tagasi. 1011 oli tõepoolest kaunis aasta, mil paari nädala kaupa püüti söögiks ühte nugist, söödi kördi asemel Caesari salatit ja anti kottidele valu. Pole midagi, enne ristirüütleid ja moodsaid kaubanduskeskusi sai Maarjamaal kõvasti pulli. Ajamasina tellis Rimi ja töö teostas Utopia ja Caviar Productionsi meeskond.

Loe veel

Kui teenused viisid meid terve aastatuhande jagu minevikku, siis toiduainete kategooria võidutöö sai hakkama vaid 120 aastaga. Klippides kuulutatakse Rakvere Lihakombinadi 120. sünnipäeva ja kergitatakse kate eestlaste tugevuse, mõistvuse ja romantilisuse põhjustelt. Lugejate lahkel loal pillame ühe spoileri - eestlaste parimad omadused tulevad hea liha söömisest. Kas keegi oli üllatunud? Humoorikas võtmes serveeris meile Eesti liha ajaloo Kontuur LB tiim.

2011. aastal käis pool pealinna katusel hängimas. Kujutate te seda kino ette? Kindlasti kujutate, sest Katusekino ei olnud ju sugugi ammu linnarahvast Viru Keskuse katusel lõbustamas. Kino tutvustati loomulikult läbi liikuvate piltide ja nii nägigi Eesti kurja pensionäritädi, Vene ruletti mängivat Jaan Ruusi ja uhket urineerimisvõistlust agulimiljöös. Kino peab saama! Tegija Brilliant Marketing Communications ning teostajad: Jüri Shestakov, Karin Reinberg-Shestakov, Kristo Kaskpeit, Aivar Laan.

Välireklaami vähe kuldasid

Klipid vaadatud, suuname pilgu 2011. aasta välireklaamidele. Kuldmuna arhiivis mütates jääb mulje, et sel aastal oli postreid-plakateid hindav žürii karmide killast, kuna kuldseid mune paistab seal vähe. Küll aga on hõbedat ja pronksi ning neile keskendumegi.

Esimesena meenutame tööd, mis viis välireklaami uutesse kõrgustesse, täpsemalt SEB peakontori tippu. Nii nägimegi pealinna kohal veidi liimist lahti plakatinurka, mille alt sai internetipanka piiluda. Idee sündis agentuuris Age Reklaam (Kaarel Grepp, Martin Algus). Olgu igaks juhuks mainitud, et protsessi oli kaasatud ka päästeamet, kes testis kuvaldaga, kas tulekahju korral ikkagi on võimalik end reklaamist läbi murda.

Toiduainete plakat läks Rockivasse Tanki, kus käidi välja idee, et inimesed tänaval võiksid välireklaamile viimase lihvi ise anda. Anti ja päris ägedalt anti. Tõsi, ajalugu vaikib kui palju ebatsensuurseid elemente plakatitele kujundati. Küll aga teame, et õllede 6-pakkidele vulgaarseid visuaalseid vimkasid ei jõudnud.

„Mäletad?" reklaame mäletad? Meie mäletame. Eesti Päevalehe raamatusari Eesti Mälu tahtis end Tallinna tänavatel kuuldavaks teha. Muidugi taheti seda teha läbi ajaloo. Utopia kamp ütles reipalt „Mõeldud-tehtud" ja sättis linna üles fotomeenutused minevikust. Põnevaks tegi asja see, et reklaam asus täpselt samas kohas, mida ka reklaamil kasutati. Žürii otsustas tööle hõbedase auhinnaläike anda.

Trükireklaamide paremik

Klipid on nüüd vaadatud ja parimad postrid hinnatud. See tähendab ainult seda, et on aeg meenutada 2011 aastal žürii meeli kõditanud trükireklaame. Toiduainete printreklaami puudutasime tegelikult juba välireklaamist rääkides, kuna ka siin figureeris Tanki tehtud tee-see-ise meetodeid kasutav Rocki reklaam.

Rääkimine hõbe, vaikimine kuld, trükkimine pronks. See väänatud vanasõna võtab kenasti kokku põneva seisu trükireklaamide kategooria Varia sektsiooni, kus anti välja lausa kolm Pronksmuna. Mille eest siis pronkse ka jagati? Näiteks sai auhinna Adell Taevas, kes teadis rääkida, et „Alkohol, rasvane toit ja ravimid koormavad Sinu maksa". Tervisele rõhuva sõnumiga noppis auhinna ka Tanki Grupp, kes tõstis klaase vähi ning maksa-, südame- ja vaimuhaiguste terviseks. Seda siiski hoiatav-iroonilises võtmes. Viimane pronks läks DDB Eesti auhinnariiulisse, seda oksapurustajat ja Nukitsamehe heliriba üht meeldejäävamat laulu kombineerides.

Kauneimad pakendid

Pakendite kategoorias võttis pronksi Värv ja vorm OÜ kliendile Powener OÜ. Tooteks biohalg. Tegijad Kaido Känd ja Ants Tõnisson.

Hõbe läks The Division AS-ile Saku õlletehasele tehtud „Saku originaal 190" eest. Kogu asja vedasid Rain Pikand, Tõnu Sikk, Hannes Paesoo ja Aigi Sool.

Kulla tõi taas alkohol. Family Business Baltic OÜ tegi Põltsamaa Felixile puuvilja veinide pudeli- ja pakendikujunduse. Tegijad: John Lagerkvist Mårten Knutsson, Magnus Lundgren, Tove Norström, Gustaf Hertsius Tina Söderkvist.