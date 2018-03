FOTOD ja VIDEOD: Humoorikad ja leidlikud telereklaamid tõid olümpia-aastal naeru näole

Muusikasõprade rõõmuks väisasid Eestit aastal 2012 hinnatud maailmastaarid Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga ja Muse. Samal ajal lõi Eesti Muusikaauhindadel platsi puhtaks ja võitis neljas erinevas kategoorias Ewert and The Two Dragons. Spordisõbrad said kaasa elada 2012. aasta suveolümpiamängudele, kus Eesti sportlased võitsid 2 medalit: Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluses hõbeda ja Gerd Kanter kettaheites pronksi.

Poliitikast ja ilmast siinkohal pikalt ei kõnele, märksõnadeks olid krõbe külmalaine ja skandaalid. Enne asja kallale asumist aga aasta edukamad agentuurid. Kõige enim mune kogusid Der Tank ja Velvet koos Velvet Digital Paperiga. Mõlemad said 8 muna. Kumbki ka ühe kulla. Välja anti ka esimene Aasta Reklaamiagentuuri tiitel ja selle võttis Der Tank. Pead hakkasid sel aastal tõstma kaks uuemat tegijat. 7 muna korjas Utopia, mille seas oli kaks kuldset auhinda. Viis muna viis Kontuur Leo Burnetti kõrval kontorisse samuti uuem tegija Tabasco. Milliseid diile tehti aastal 2012 reklaamimaastikul, keda grilliti ja milleni see lõpuks välja viis? Telereklaami edukamad Diil ja "Super paketi seeria". Hakkida saab erinevat moodi, aga kui kõne hakib, see ikka sakib. "Halloluuja", ütleb DIIL ja annab mõnusa hakkimisvaba superpaketi. Utopia võttis kätte ja õpetas rahva rahulikult sujuvalt suhtlema. Toiduainete kategoorias kulda ei antud. Hõbeda sai aga "Grillirahva Hommik" Rakvere lihakombinaadile. Loe veel Eestlane ärkab ikka vana hea kombe kohaselt enne kukke ja koitu ja hakkab kohe tegutsema. Aga kukke nahka pista ei ole küll mõtet, las laulab. Parem grill kuumana hoida, siis naabrid saavad üle aia perra kaeda, kuidas rikkalik liha kõhtu paitab. Eesti rahvas on ju teada tuntud grillirahvas. Näljase grillirahva kogus klippi kokku Kontuur Leo Burnett, koosseisus: Kadi Hugo, Kristina Timmer, Andrus Niit, Annika Pajumäe. Tootmisfirma: Catapult Films Varia kuldmuna võitis taas Utopia seltskond. Tegemist sotsiaalreklaamiga Päästeametile ja seekord oli selleks veeohutuse seeria. Tootis Cuba Films. Trükireklaami tipp Teenuste kategoorias sai kulla Rademarile tehtud "Vii meid välja". Meie kesist kliimat arvestades, on täiesti normaalne, et kevad ajab kihevile ja kutsub kapist välja ka üsna elutuna näivad jalavarjud. Agentuur Tabasco näis sel kuldsel perioodil harrastavat animismi*. *Animism (ladina keeles animus hing, vaim) on hingeusk, usk elusolendite ning elutute esemete (sealhulgas taeva ja maa) ja loodusnähtuste hingestatusesse. Team Tabasco: Indrek Viiderfeld, Kerstin Raidma. Fotograaf: Kalle Veesaar Toiduainete reklaamide seast kuldmuna väärilist tööd ei leitud. Küll aga kaks hõbedast. Esimese sai Brilliant Saku Õlletehasele tehtud "filmiklassika seeriaga". Tegijad Kristo Kaskpeit, Tanel Murd ja Aivar Laan. Teine hõbe läks DDB Eesti ASile Eesti Pagarile tehtud "paarisrakendi" eest. Teostajad Meelis Mikker, Erik Teemägi, Rait Milistver, Jana Koppel. Fotograaf: Kalle Veesaar. Varia kategoorias oldi samuti kitsid ning kulda välja ei antud. Üks hõbe ja selle sai Angels Hilding Anders Balticule tehtud madratsireklaamiga "Sleepwelli muinasjutud". Tegijad: Kärt Viilmann, Jaanus Adamson ja Annika Avikson. Illustraator Cathrine Zarip. Välirekaami kirkamad Teenuste valdkonnas ei antud taas kulda välja, aga taas kaks hõbemuna. Esimese viis minema Tabasco ja nende "Tasku Ülikool", mis tehtud Tasku kaubanduskeskusele. Tegijad Indrek Viiderfeld, Kerstin Raidma ja fotograaf Ken Oja. Teise hõbeda röövis Age McCanni meeskond Kaarel Grepp, Vladimir Loginov, Ahto Aaremäe, Helen Neitov ja Viktor Koshkin (fotograaf). Kliendiks SEB ja reklaami nimi "SEB ikka juhtub!" Toiduainete seas lugu sama - kulda ei julgetud kellelegi anda. Ainsa hõbemuna võttis ära Der Tank koosseisus Joel Volkov, Kaarel Kala, Birgit Pauklin, Kadri Mikiver ja fotograaf Sergei Zjuganov. Tellijaks taas Saku Õlletehas ning tooteks nende Rock Zero. Varia ning üllatus-üllatus, kulda ei saanud keegi. Hõbemuna aga sai IDEA. Kliendiks RMK ja reklaam "metsapeatus". Tegijad Andres Siem, Caroliina Rand, Helen Illend, Tanel Kuningas ja Karin Õun. Pakendi võitja Kuld anti aga välja pakendite kategoorias. Järelikult pidi olema väga hea töö. Klient Eesti And. Esitaja TBWA GUVATRAK koosseisus Jaan Sarapuu, Tiina Maripuu, Berit-Bärbel Rebane ja Mariann Pihlap.