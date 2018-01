FOTOD ja VIDEOD | Kadunud riigifirma punaste laternate reklaam ja legendaarne teleteos ehk "kloonimisaasta" parimad palad

Aasta 2003 oli tormiline. Näiteks suri maailma esimene kloonlammas Dolly. Oli ka sündidega seotud rõõmsaid hetki. Ilmavalgust nägid maailma esimene kloonitud hobune Prometea ja terve hunnik ainulaadseid Eesti reklaame.

Seekord jagati auhindu välja 12 kategoorias, lisaks kolmes erikategoorias. Domineerisid kaks agentuuri ning väärt töid oli palju. Seekord juhtus palju seda, et kuldmune välja ei antudki. Kas liiga vähe või liiga palju häid töid?

Välireklaamis kaks kadunud hinge

Üks kategooria, kus jäi välja andmata kuldmuna oli välireklaam. Pronksikarva auhinnaga läks aga ära Indigo Bates/RC Caparolile tehtud „Värvid võivad muuta maailma" reklaamiga. Loovjuhiks J. Margus Klaar, AD Veiko Tammjärv ning copywriter Rein Iida ja Mart Aas. Projektijuhiks Ulvi Vikat ja fotograaf Sergei Didyk.

Hõbemune anti välja kaks. Esimese sai Tank EASile tehtud „Welcome to Estonia" reklaamiga. Loovjuht oli Rene Fischer, AD Jaanus Tamme, copywriter Villem Valme ning projektijuht Rein Ott. Kampaania viidi läbi Lätis, et meelitada siia Läti turiste.

2003. oli aasta, mil Estonian Airi teraslinnud veel uhkelt lendasid ja eestlasi laia maailma viisid. Kõnealune reklaam kutsus reisijaid kaunite punaste laternatega pikitud Amsterdami tänavatele. Kelmikalt vihjava ning selle eest ka Hõbemuna kätte saanud reklaami eest vastutavad Divisioni tollane loovjuht-copywriter-reklaamilegend Rain Pikand ja AD Dan Mikkin.

Trükireklaami võitis hääbuv teenus

Trükireklaamis anti välja kuld ja kaks hõbedat. Hõbedastest esimene läks Divisionile ja oli tellijaks Mariine auto. Objektiks uus Subaru Legacy. Loovjuht Rain Pikand, AD Tõnu Sikk, copywriter Rain Pikand ning projektijuht Kaarel Mikkin. Tegemist oli Legacy lansseerimise reklaamiga.

Teine hõbe tuli VVYR-ile ja selle tõi Põlva Piimale tehtud „Mumuu kaheosalise jogurti reklaam. Loovjuhiks Rain Teimann, AD Jaanus Veerbek, copywriter Madis Ots ja projektijuht Ain Tomingas.

Mis seob järgnevaid küsimusi: "Õige koht, vale aeg?", "Jalad higistavad?", "Prantsuse köök meeldib?", "Kibeled rooli?" ja "Sõnu napib?". Õige vastus on loomulikult 1188 infoabi printreklaam. Tänaseks otsingumootoritele alla vanduvad infoliinid olid enamikele eestlastele tollal hädavajalikud, sest kust mujalt sa ikka aastal 2003. restoranide aadresse, juuksurisalongi telefoninumbrit või Paldiski rongide väljumisaegu uurisid.

Inspireerivad näidisküsimused valasid sõnasse ja pilti Kontuur Leo Burnetti profid Urmas Villmann, Jaanus Meri, Erki Oras ja Peep Pajumäe. Fotograafiks oli Margus Johanson.





Telereklaami kulda välja ei antud

Sel aastal anti välja kaks pronksmuna. Ühe sai Indigo Batesi/RC reklaam „mehaanik Mati Telekool", mis tehtud Automaailmale. Loovjuhiks ja copywriteriks Alvar Jaakson, projektijuht Indrek Viiderfeld. Tootis firma Kuukulgur.

Teise pronksi sai Tank, kes Põltsamaa Felixile tegi kannujoogi reklaami „Kannus suur". Loovjuht, AD ja copywriter Joel Volkov, projektijuht Anneli Lind. Tootis Konimois Film.

Hõbedane muna ehk seekord siis võidumuna läks agentuurile Rakett ning nende legendaarne „Kõige ilusam leviala" Radiolinja Eesti AS-ile (tänapäeval Elisa).

Mõista-mõista, mis see on: "Ilusad inimesed, ilus eestimaine loodus ja imeline muusika parimate Eesti artistide esituses?" Loomulikult on see Kõige ilusam leviala, mida tollal pakkus Radiolinja. Genialistide ja Dagö ning Heikki Kalle ja Hindrek Hirve loodud heliriba ning kaunid kaadrid sidus tervikuks Raketi lennukas meeskond - Asko Künnap, Madis Sein ja Kätlin Hõbemägi. Fotograafiks oli Margus Johanson. Tootmisfirma Margus Johanson/Renee Kelomees.

Raadiorekaamid. Kõik munad ühte korvi

Raadioreklaami osas tegi puhta vuugi Kontuur Leo Burnett, kes võttis kõik munad.

Pronksi tõi „Nina kinni" ehk Xymelini reklaam. Loovjuht ja copywriter Urmas Villmann, projektijuht Helen Lauren. Tootis Orbital Vox.

Tegijad ise kommenteerisid toona: „Kasutasime ära ravimireklaamis nõutud tüütu ja kohustusliku hoiatuse:"Tegemist on ravimiga..". Kui tavaliselt loetakse hoiatus kiirelt vurinaga klippide lõppu, siis Xymelini reklaam koosnebki vaid hoiatusest."

Kuula siit.

Hõbemuna saadi Nelli Teatajale tehtud reklaamiga, mil loovjuhiks taas Urmas Villmann, copywriter aga Dan Põldroos ning projektijuht Kuldar Ebruk. Tootis taas Orbital Vox.

„Nelli Teataja on nähtus, mis on elanud üle varakapitalismi sünnitusvalud ja on säilitanud oma maniakaalse lugejaskonna ka tänapäevas. Mida tahavad Nelli lugajad? Nad tahavad oma iganädalast Nellit. Sellest ka reklaam," kirjutas toona Leo Burnetti meeskond.

Erinevad versioonid on 1, 2, 3, 4, 5.

Kulla pani Kontuuri meeskond põue ETV-le tehtud „Ameerika Hääle" reklaamiga. Loovjuht juba kolmandat korda järjest lavale kutsutud Urmas Villmann, copywriter Kaido Veermäe, projektijuht Helen Noormets ja tootja Orbital Vox.

„ETV (kui eesti meedia südametunnistus) ironiseerib amerikaniseerunud (esto)lolluse üle," on öeldud kirjelduses. Näited on siin: 1 ja 2.

Pakendid - kaks viina ja muusikaplaat

Huvitav on piiluda ka sellesse kategooriasse. Pronksiga läks büroosse tagasi Output, kes tegi Havistra Eesti AS-ile Nokk Outi pakendi. Ehk on meeles? Loovjuht, AD ja copywriter oli Martin Pütsep. Projektijuht Tarmo Ojakäär. Tootjaks Polinter-M. Tegemist oli muide 0,5-liitriste viinapudelitega.

Viin tõi seekord ka hõbedase muna. Tanki seltskond taas laval ja seekord koosseisus: loovjuht Joel Volkov, AD Jaanus Tamme, copywriter Villem Valme ja projektijuht Harles Tomberg. Turule toodi uus premium viin Kihnu Mark ja tellijaks AS Prike.

Kulla tõi CD-plaat ehk täpsemalt ansambli Somnambuul plaadiümbris. Tegijaks Imagine AD. Loovjuht Toomas Valsberg, AD Kalev Külaase, copywriter Toomas Valsberg, projektijuht Kädi Kaasikmäe. Ümbrist toodeti eksklusiivselt käsitsi ja levitati interetipoes.

Aasta oli eriti viljakas kahele agentuurile. Tank viis endaga kaasa koguni 9 muna. Kuna kuldmunadega oldi sel aastal kitsid, siis seda karva mune said nad ka vähem. Kokku vaid üks kuldne, aga see-eest viis hõbedast autasu. Kahe kuldmunaga lahkus Division, kes kokku sai 7 autasu. Teised agentuurid pidid leppima vähemaga. Viis muna läks Kontuur Leo Burnettile, neist kaks olid kuldsed.

Aasta agentuuriks sai aga Kontuur Leo Burnett.