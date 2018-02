FOTOD ja VIDEOD: Karune mees, laulev siga ja pronkssõduri viimane ära kasutamine reklaamis

Oli aasta, mil reklaamiauhindu jagati esimest korda kategooriates. Seega kajastame 2007. aasta Kuldmuna loos põhjalikult vaid trüki-, väli- ja telereklaami auhinnalisi töid ja siingi vaid võitjaid. Muidu saaks internet tõepoolest täis.

Piilume esmalt õue ja vaatame, mille eest anti välja outdoori peaauhind. Võib ju arvata, et pealinnas nähti aastal 2007 tasuta ühistranspordist veel und. Vale puha! Tasuta tramm vedas linlasi ustavalt tööle ja koju. Kes muu seisis innovatsiooni taga kui mitte Skype, kes nii oma tasuta kõnesid eestlastele kuulutas. Skype'i taevasinise trammi idee ja kujunduse tegi teoks LOOVVOOL. AD Hannes Unt ja Martin Tajur, copywriter Andrus Purde ja projektijuht Valter Kaleta. Trammi eesmärk oli tõsta Skype'i tasuta ja tasuga toodete tuntust meeldejääval moel. Kokku oli kategoorias esitatud töid 33.

Välireklaam toiduainestööstuse kategoorias. Kulda välja anda ei söendatud, aga hõbemuna sai Kontuur Leo Burnett ja Rakvere Lihakombinaadile tehtud „loodus kutsub" reklaam. Loovjuht Urmas Viilmann, AD: Jaanus Meri, copywriter Andrus Niit, projektijuht Peep Pajumäe. Suuremate maanteede ääres lehvitasid möödasõitjatele metsaloomad. Kokku esitati kategoorias hindamiseks 10 tööd.

Tööstuse valdkonna välireklaame anti žüriile kokku 9. Ka siin kuldmuna välja ei antud. Hõbeda sai OÜ Reklaam ja Meedia ja nende „Waterful World", mis tehtud Gustavsbergile (sanitaartehnika). Loovjuht Toomas Tõnts, AD Raul Maidla, copywriter Erki Oras, projektijuht Toomas Tõnts ning fotograaf Kalle Veesaar.

Kategooria „varia" ehk ülejäänud reklaamid tõi kaasa ka kuldmuna võitja. Selleks sai Division KUMU-le tehtud reklaamiga, kus Eesti kõige nähtavamad ja (kuri)kuulsamad kunstiteosed kutsuvad möödujaid KUMUsse. Loovjuhid Kristian Kirsfeldt, Alvar Jaakson. AD Kristian Kirsfeldt, copywriterid Kristian Kirsfeldt, Alvar Jaakson. Projektijuht Kaarel Mikkin. Võitja valiti välja 19 töö seast.

Trükireklaami meistriteosed

Alustame taas teenuste kategooria võitjast ning tõepoolest anti kuldmuna ka välja. Selle sai Adell Taevas OÜ Eesti Energiale tehtud „Rohelise Energia seeriaga". Kokku esitati kategooriasse 28 tööd.

Toiduainete kategoorias ei antud taas välja kulda. Esitati 20 tööd. Hõbemuna läks aga Kontuur Leo Burnettile. Kliendiks taas Rakvere Lihakombinaat ning tegijad taas vanad tuttavad - loovjuht Urmas Villmann, AD Andres Abe, copywriter Andrus Niit, projektijuht Peep Pajumäe ja fotograafid Viktor Koskin ja Tarmo Talvik.

Tööstuse kategooria kulla võttis Adell Taevas OÜ Toyota Balticule tehtud Corolla Verso reklaamiga „korteriplaan". Loovjuht Jaanus Vahtra, AD Eiko Ojala ja Marko Hirv, copywriter Lauri Tikerpe ja projektijuht Kaie Kass. Kogu reklaami kandev mõte oli selles, et inimene tunneb end selles autos kui oma kodus. Kokku esitati 10 tööd.

21 nö ülejäänud reklaami seas ehk „varia" kategoorias kuldmuna jälle välja ei antud. Küll aga lausa kaks hõbedat. Esimene läks DDB Eesti AS-ile MTÜ Eesti Kalaliidule tehtud „traditsiooniline jõululaud" reklaami eest. Loovjuht Meelis Mikker, AD Margus Tamm, copywriter Rait Milistver, projektijuht Relika Mäekivi ja fotograaf Sergei Didyk. Kampaania oli mõeldud selleks, et õhutada inimesi jõulude ajal rohkem kala sööma.

Teise hõbeda noppis Division KUMU-le tehtud „Kunst elab nüüd..." kampaaniaga. Loovjuhid ja copywriterid Kristian Kirsfeldt ja Alvar Jaakson, AD Kristian Kirsfeldt, projektijuht Kaarel Mikkin.

Pakendite paremik

Pakendi osas toome seekord välja hõbeda ja kulla. Esimese neist viis kontorisse Tank Grupi seltskond. Tegemist oli Elisale tehtud Tele Yks tootepakendiga. Loovjuht Jaanus Tamme, AD Uku-Kristjan Küttis, copywriter Made Rässa ja projektijuht Rein Ott.

Pakendidisaini Kuldmuna noppis Estonian Airi ja Divisioni koostööna sündinud konjak. Estonian Air on tänaseks ajalugu, kuid 100% kindlusega võib väita, et need šikilt sihvakad pudelid on vähemalt ühes reklaamiagentuuris tänaselgi päeval riiulil õiget hetke ootamas. Projekti loovjuht ja AD oli Kristian Kirsfeldt ja projekti juhtis oma raudse haardega Aigi Sool.

Telereklaami tuntud võitjad

Kategoorias "varia" ei antud välja kulda ning kõige kirkam oligi hõbedast muna. Selle sai Zavod BBDO Postimehele tehtud „Karu" reklaamiga. Loovjuht Marek Reinaas, AD Marko Kerkishev, copywriter Toomas Verrev, projektijuht Pirkko Kuusik. Tootis Kinofilm OÜ.

Teenuste teleklipi Kuldmuna läks finantssfääri, täpsemalt Hansapangale ning nende väikelaenu võimalusi reklaamivale teosele. Klippides leiab asset õnnekolmeteistkümnelik põrkumine erinevate generatsioonide ja nende väärtushinnangute vahel. Olgu öeldud, et klippides on võibolla isegi rohkem intriigi kui Õnne 13 terve osa jooksul suudab lauale panna. Töö esitas žüriile DDB Eesti.

Rakvere laulev siga

Meeldejäävaid karaktereid tõid telereklaamid eestlaste kollektiivsesse mälupanka tol aastal veel. Lubage meenutada Rakvere laulvat siga, kes tänu oma mahedale baritonile on tõenäoliselt tänase päevani jõululaua aukohast pääsenud. Looma pani laulma Kontuur LB loovmeeskond.

Pulsi õlu - Põgenemine

Toiduainete kategooria teleklipid olid niivõrd head, et sel aastal anti välja lausa kaks Kuldset muna. Laulva põrssa kõrval noppis kuldse muna Pulsi õllele tehtud adrenaliinirohke klipp, kus nägime selget soovitust väärt õlle nimel kasvõi vanglast pageda. Õnneks ei olnud tollal kinnipidamisasutustes liiga palju telereid ja nii jäi suurem põgenemist laine tulemata. Hüppeid, sukeldumisi, koeri, hobuseid ja närvipinget täis hollywoodiliku klipi tegi valmis Indigo Bates/Adell Taevas OÜ.

Väikesed küttekulud - Isover

Teleklippidega ka jätkame, kätte on jõudnud kategooria "Tööstus". Kuludelt säästmine on alati populaarne olnud. Põhjamaises kliimas on eriti nutikas säästa küttekuludelt ning just seda Isover teha lubaski. Täpsemalt peaks korralikult isoleeritud kodus talve üle elama vaid paari haluga. Kas on äkki mõni lugeja, kes on oma kodu 2007. aastal Isoveri villaga soojustas ja oskab küttekuludele oma hinnangu anda? Divisionist väljunud klipp oli suuresti Leslie Laasneri ühemehe sooloesitus, mida toetas projektijuhina Kaarel Mikkin.