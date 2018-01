FOTOD ja VIDEOD | Kas vihatuim tegelane Eesti reklaamiajaloos? Leidsime üles haruldased ja peidus olnud klipid

2002. aasta - populaarseim päev abiellumiseks oli 20. veebruar, Eesti võõrustas Eurovisiooni lauluvõistlust, avati siiani rahvast teeniv miljonipeldik ning Veerpalu ja Mae dünaamiline duo tõi Salt Lake City taliolümpialt koju igas värvitoonis medalid. Ja no siis tehti endiselt väärt reklaami, mis rahva meeli lahutas ja meile tooteid ja teenuseid müüa proovis. Mis meile siis 2002. aasta reklaamimaastikult meelde jäi?

5. Kuldmuna konkurssi töid on säilinud vähe. Veebiavarustest ei leia isegi toonast telerekaami Kuldmuna võitjat. Kuid see on tõesti täielik kuld. Kogu seeria, kus peaosa kehastab armastatud näitleja Tõnu Oja, on Eesti reklaamiajaloo üks omanäolisemaid teoseid. Kas tänapäeval veel tehakse selliseid? Ei. Tõenäoliselt ei julgeta isegi mõelda selles suunas. Suutsime need klipid koostöös agentuuriga Rakett siiski üles leida ja toome need teieni.

Paraku on veel kadunute hulgas Karu õlle reklaamklipp, mis tuli pronksisele kohale. Lisaks on arhiividest puudu mitmed teiste kategooriate esikolmiku tööd. Kahju. Ehk õnnestub need siiski üles leida. Aga nüüd asja juurde.

Välireklaami pani kinni nutikas lahendus

Pronksmuna läks sel aastal agentuurile Tank ning selle tõi Saku Õlletehasele tehtud „Wanted" reklaam. AD: Jaanus Tamme, copywriter Villem Valme ja projektijuht Tanel Rand

Hõbedase koha võttis sisse DDB Eesti „Double JC", mis tehtud Tele 2-le.

Bussi sai sel ilusal aastal oodata Citroeni mõnusas salongis. Kuid seda vaid Tallinnas ja ainult siis, kui sattusid ühistransporti ootama Kuldmuna võitnud välireklaami rüpes. Ootesalongide transformatsiooni mõtlesid välja Indigo Bates loovtöötajad ning töö tellis Veho Eesti.

Trükireklaami kulla võitis kontsatrikk

Pronksmuna sai Kolm Karu Eesti Päevalehele tehtud reklaami eest. Paraku ei ole visuaal enam kättesaadav.

Hõbe läks Adell Reklaamile Vitaclinicale tehtud reklaami eest.

Trüki kuldmuna võitis reklaam „Tantsuvõistlus". Tellijaks oli Tallinna Külmhoone (täna Premia Tallinna Külmhoone).

Ajalugu tehti jalatsimoes. Täpsemalt leiutati uuesti kontsad, mis uuenduskuuri korras asendati jäätisepulkadega. Me ei tea, kui paljud seda päris elus proovisid (ja kui palju selliseid eksperimende traumapunktis lõppesid), kuid see Kuldmuna vääriline trüki reklaam on meil meeles tänase päevani. Võidutöö muutsid reaalsuseks Jaanus Tamme, Villem Valme ja Harles Tomberg agentuurist Tank.

Otsitakse sotsiaalreklaami esikolmikut!

Kolmas koht ehk pronksikarva muna läks seekord Adell Reklaamile ning „Kui jood ära sõida" kampaaniale. Selle õlle tellijaks oli õlletootja, seekord Tartu Õlletehas. Sotsiaalreklaami osas ei ole säilinud ühegi töö visuaale.

Hõbemuna sai Indigo Bates reklaami eest Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutusele.

Selle valdkonna kulla võttis koju või kontorisse Zoom Ogilvy. Kampaania oli „Traksid peale" ja tellijaks Maanteeamet.

Telereklaam - leidsime üles kadunud pojad

Õlletootjad kogusid 2002. aastal kõvasti pronksmune. Viru õlu sai selle oma Karuõlu reklaami eest, mille mõtles Zoom Ogilvy.

2002. aasta Õhtulehes ültes Zoom Ogilvy juhtfiguur Asko Künnap järgmist:

"Karude klipi autor on viie aasta eest Eestisse kolinud prantslane Alain Vignard, Zoomi tegevdirektor. Väga asjalik inimene, töötanud eri büroodes Pariisis ja Londonis. Isegi eestikeelsed "Mõmm!" ning "Kange nagu karu" on tema puu-eesti keeles kirjutatud, ja need töötavad väga hästi."

Paraku ei õnnestunud seda reklaamklippi enam leida.

Hõbedane muna läks telereklaami arvestuses Vatson&Vatsonile reklaami eest „Saar". Tellijaks alkotootja Liviko.

Telereklaam on ehk prestiižseim kategooria reklaami vallas, kuna tegemist on tihti kalli tootega. Ka reklaamiaeg ei ole odavate killast. 2002. aastal pani kuldse muna siin valdkonnas kotti Zoom Ogilvy (tänane Rakett). Telereklaam ise oli Zen ning tehtud Radiolinjale (tänane Elisa).

Zoom Ogilvy seltskond oli sel aastal hoos. Kokku kaks kuldmuna ning kuninglikus klassis ehk telereklaami valdkonnas lisaks veel pronks. Künnap ütles toona Zeni tegemise kohta järgmist:

"Edu eest võlgneme suuresti tänu just näitlejale, kes kehastus ümber kõige vihatumateks tegelasteks televisioonist. Režissöör Rene Reinumägi on aga lausa kreisi tegelane. See on üks väheseid reklaame, kus pidime võtteid pidevalt katkestama, sest keegi ei suutnud naeru tagasi hoida. Tegime pidevalt naerupause. Kahju, et mitte kunagi ei jõua ekraanile tegijate arvates parim duubel, sest alati on see tellija meelest liiga kreisi."

Vaadake ise, mis rolle Tõnu Oja neis teostes tegi. Kas tõesti kõige vihatum tegelane televisioonis?

Ja veel üks teos sellest seeriast:

2002. aasta edukamad agentuurid olid Tank (5 muna) ja Zoom Ogilvy (4). Leo Express, Adell Reklaam, Output ning Indigo Bates lahkusid kahe muna võrra rikkamana. Kuldmune munes enim Zoom Ogilvy (2).