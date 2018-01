FOTOD ja VIDEOD: Lennufirma naps, tõelised Eesti mehed, pangaräpp ja rasestumisvastane vahend. Mis tõid auhindu aastal 2004?

2004. aastal oli majanduskriis olemas vaid paari pessimistliku majandusanalüütiku mustandite vihikus. See omakorda tähendas, et ettevõtetel oli turunduse ja reklaami jaoks kuhjades rahalisi vahendeid. See tähendas, et reklaamimeistrite veskid töötasid täiel võimsusel. See aga viis loogiliselt asjad sinna, et Kuldmuna žüriile esitati töid lausa hunnikutes. Kui juba järeldustega edasi minna, siis tähendas see seda, et statisiliselt oli ka heade võistlustööde arv erakordselt suur.

Siinkohal püüamegi konkreetsemaks minna ning tuletada ka lugejatele meelde mõned tööd, mis sel ilusal aastal eredalt särasid. Välireklaamis domineeris kaubandus Suur oli tallinlaste üllatus, kui ühel kenal märtsikuul avastasid nad bussipeatustes rullide kaupa tasuta tualettpaberit. Mis veel uhkem - paberi kätte saamiseks ei pidanud klaase lõhkuma ega lukke muukima. Küll oli soovituslik lugeda rulli alla peidetud sõnumit, mis kuulutas uhiuue Rimi hüpermarketi avamist. Tasuta kaupa jätkus aga veelgi - kui sattusid hüpermarketisse õigel ajal, said sa tasuta paki porgandi, sibula või salati uhkeks omanikuks. Rimile tegi pronksmuna toonud kampaania Leo Express - Igor Baturin, Aive Blond ja Helen Jekabson. Loe veel Seotud lood: FOTOD ja VIDEOD | Kadunud riigifirma punaste laternate reklaam ja legendaarne teleteos ehk "kloonimisaasta" parimad palad

FOTOD ja VIDEOD | Kas vihatuim tegelane Eesti reklaamiajaloos? Leidsime üles haruldased ja peidus olnud klipid Hõbemuna läks Divisionile ning kaubakeskus Kaubamajakale tehtud reklaamile. Inspiratsiooni on selgelt saadud filmist "Titanic". Loovjuht Alvar Jaakson, AD Andi Stumer ja Kaarel Mikkin. Alvar Jaakson ei saanud saalis istet võttagi, sest Division sai ka kuldmuna. Saku Õlletehasele tehtud välireklaamiga „Kohalik originaal". Erinevates Eesti linnades neile suunatud välireklaam. Loovjuht: Alvar Jaakson, AD Dan Mikkin, projektijuht Aigi Sool ning fotograaf Toomas Tikenberg. Trükireklaami võidu tõi rasestumisvastane vahend Kategoorias kulda välja ei antud. Esimese pronksi sai Royal Service Autori AS-ile tehtud Renaulti reklaami eest. Seal pandi kokku Renaulti logo ning staadion, sest autoesindus kolis aadressile Staadioni 1. Loovjuht Mart Mikk, AD Kaarel Kivikangud, copywriter Aivar Meelind ja projektijuht Triin Lember. Kui eelneval aastal oli Divisionile toonud ühe muna Estonian Airi Amsterdami sihtkoha reklaam, siis seekord said nad pronksi Müncheni liini avamise reklaami eest. Loovjuht Rain Pikand, AD Andrus Lember, projektijuht Aigi Sool ning fotograaf Toomas Tikenberg. Hõbedane muna läks tol aastal agentuurile Tank ning tellijaks oli Nycomed. Loovjuhiks ja Adks Jaanus Tamme, copywriteriks Villem Valme ning projektijuhiks Anneli Volkov. Telereklaam: mitu legendaarset teost Auhindade jagajad olid sel aastal helded. Telereklaami kategoorias anti lisaks kullale ja hõbedale välja kaks pronksmuna. Esimene pronks läks reklaamile „Laps ei ole nukk". Autor Imagine AD. Loovjuht Toomas Valsberg, AD Kalev Külaase, copywriter Toomas Valsberg, projektijuht Kädi Kaasikmäe ja fotograaf Jarek Jõepera. Tootis DX Meedia OÜ. Tellijaks oli Sotsiaalministeerium. Kui pangas käis pidu ja bling-blingi jagus igaühele Teine pronks. "Yo, krae! Ma räägin sinuga! Vaata mulle silma!" Tõestuseks, et 2004. aastal oli meeldejäävate teleklippide kontsentratsioon eriti kõrge, on ka pronksmuna võitnud Hansapanga teleklipp, kus mürtsub räpp, pangakontor muudetakse klubiks ning isa ja poeg Kõrvitsa eestvedamisel ning Kaarel Kose saatmisel arutatakse panga pakutavaid võimalusi oma tulevik kindlustada. Klipi dirigeerisid ideest reaalsuseks Rain Pikand ja Kaarel Mikkin Divisionist. Muusika autorid Kozy ja Genka. Tootjaks Filmtower. Kui mehed olid tõelised ja siidikinnasteta Hõbemuna. Kindlasti väärib kaasaja probleemide, alkoholireklaami piirangute ja meessoo väidetava lumehelbestumise valguses kajastamist ka 2004. aasta TV-klippide kategooria hõbemuna. Loomulikult käib jutt rokkivatest Diseli klippidest, milles nägime tõelisi Eesti alfaisaseid autot remontimas, leeklambiga torusid sulatamas ja köögis saumikserit opereerimas. Tõsi, klippides juhtus peaosalistega ka õnnetusi, aga nagu ütles kampaania slogan - "Mehed ei nuta." A. Le Coq Tartu Õlletehase tellitud meeldejäävad klipid tegid Eesti meeste verest, higist ja pisaratest valmis Adell Reklaami tiim koosseisus Jaanus Vahtra, Uku Kristjan Küttis, Ivo Uukkivi, Lauri Tikerpe, Kaie Kass ja Jüri Seljamaa. Kui Skandinaavia populaarseim mootoriõli sobis ka kokkamiseks Teleklipi kuldmuna läks sel aastal ühte Norra peresse, kus Skandinaavia popularseima õliga ollakse valmis isegi süüa valmistama. Autentsuse huvides ei palutud seekord Eesti näitlejatel norra keelt purssida ning stuudiosse kutsuti ehtsad Norra näitlejad. Põhjamaise kõlaga keele pani kõlama ja õlitooted tegi humoorikaks Kontuur LB meeskond (Urmas Villmann, Jaanus Meri, Andrus Niit ja Helen Noormets). Kliendiks oli Eesti Statoil. Vaata artikli päisest. Kontuuri peo rikkus Indigo Bates/Red Cell Kui aasta varem oli raadiorekaami valdkonnas puhta vuugi teinud Kontuur Leo Burnett, siis seekord said nad „vaid" kaks muna. Esimene neist pronkiskarva ning tehtud toonasele Statoilile (nüüd Circle K). Loovjuht Urmas Villmann, copywriter Andrus Niit ja projektijuht Helen Noormets. Tootis Orbital Fox ja Dan Põldroos. Reklaami nimi „Lehm" Kuula siit. Hõbemuna „varastas" Kontuurilt seekord Indigo Bates/Red Cell reklaamiga „hüljatud ja alandatud hinnad". Tellijaks Järve Keskus. Loovjuhiks J. Margus Klaar, copywriter Mart Aas ning projektijuht Ulvi Vikat. Tootis MC. Kuula siit. Kulla võttis aga taas Kontuur LB ja taas Statoilile tehtud reklaamiga. Sedakorda „Koerad", mis reklaamis uut terava maitsega hot-dogi. Loovjuht Urmas Villmann, copywriter Andrus Niit, projektijuht Helen Noormets. Tootja Ivar Must. Kuula siit. Pakendite valdkonnas üllatas Estonian Air Piilume ka pakendite kategooriasse, sest seegi on valdkond, mis inimestele väga lähedal on. Siin pani pronksi kotti Division. Tellijaks Estonian Air ja tooteks muide konjakipudel ja karp, mille sees seda müüdi. Loovjuht Rain Pikand, AD Dan Mikkin ja projektijuht Aigi Sool. Hõbe läks Vatson&Vatson / Y&R-ile. Tellijaks Põlva Piim ja objektiks funktsionaalne jogurt Mumuu. Loovjuht Toomas Järvet, AD Jaanus Veerberk, copywriter Madis Ots ja projektijuht Ain Tomingas. Kuld läks Kalevi šokolaadi brändi uuele kujundusele, mis taas tehtud Divisioni poolt. Tellija siis AS Kalev. Loovjuht Dan Mikkin, AD Dan Mikkin ja Jaakko Matsalu. Projektijuht Aigi Sool ning fotograaf nii Dan Mikkin kui Jaakko Matsalu.