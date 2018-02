FOTOD ja VIDEOD | Raju masu tabas ka auhindade jagamist. Žürii osutus kullajagamisel kitsiks

2009. aastat jäävad meenutama masu ja erinevad poliitkemplused. 23. juunil avati Tallinnas Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusammas, mis tekitas nii poolt-kui vastuargumente. Melanhoolsed meeleolud olid õhus ka kultuuriringkondades, Areen valis aasta filmiks Õunpuu "Püha Tõnu kiusamine/The Temptation of St Tony". Kuid tragi eestlane ei heitnud siiski lõplikult meelt, vaid võttis taas laulu üles, 2.-5. juulil toimus Tallinnas XXV üldlaulupidu. Mida aga reklaamiti ja kuidas teosed välja nägid? Huvitaval kombel jääb silma palju pensionitega seotud kraami. Masu ajal kindlasti oluline teema.

Alustame seekordki reklaami pühast graalist ehk telereklaamist. Juba mitmendat aastat juhtus nii, et oli valdkondi, kus žürii otsustas kuldmuna mitte välja anda. Telereklaami „teenuste" kategoorias anti selle eest välja kaks hõbedat.

Esimene neist DDB Eesti AS-i Tele2 tehtud seriaal. Tegijad Meelis Mikker, Tõnis Kipper, Peeter Sauter, Erkki Tuisk. Tootja Allfilm.

Video artikli päises.

Teine hõbe läks Utopiale kindlustusfirmale ERGO tehtud liikluskindlustuse reklaami eest. Tootis Kuukulgur Film, autorid peidavad end lihtsalt Utopia taha.

Toiduainete kategoorias anti kuldmuna kenasti välja. Selle napsas agentuuride eest Allfilm OÜ. Rikkalik reklaam, nagu hea välismaa film. Piisavalt pikk ja peenete nüanssidega, jamesbondilik. Ju tabas Coca-Cola Baltic Beverages LTD, et raskel ajal vajavad inimesed lihtsalt ilu ja üht väikest "Schhh"- hetke. Loomisesse oli kaasatud üüratu rahvusvaheline team, kummardus neile ja tootjatele: Allfilm/Komia.

„Varias" jäi samuti kuld andmata. Kahe pronksi kõrval kuulutati välja üks hõbemuna saaja ja selleks oli agentuur Tank Eesti Päevalehele tehtud „Eesti lugu" reklaami eest. Autorid Joel Volkov, Mart Kivisild, Made Rässa, Kadri Mikiver. Muusika Vaiko Eplik. Tootja Filmpost.

Erilisena toome välja ka teenuste valdkonnas pronksi saanud Divisioni. Keerukal ajal on eestlane alati otsinud rahu ürgsest laanest. Loodus mõjub rahustavalt ja linnuvaatlus on täiesti omaette teema. Elion andis DigiTV teemapaketiga rahvale haruldase võimaluse kohtumiseks pelgliku porriga. Division läks täies varustuses metsa porriga kohtuma. Leslie Laasner lõi, Dan Mikkin vaatles kunstiliselt, Alvar Jaakson copys kokku ja Merlin Saarepera hoidis mehi metsas koos. Kuukulgur kulges muidugi omasoodu kaasa.

Teenuste kategoorias esitati 38, toiduainete puhul 23 ning varias 15 tööd.

Trükireklaamis vaid üks kuldmuna

2009. aastal tabas masu ka Kuldmuna jagamisi. Nimelt kuldseid munasid jagati väga vähe. Teenuste kategoorias anti aga taas kaks hõbedat. Utoopia meeskond võitis selle ERGO-le tehtud pensioni toodete reklaamiga. Pensiga on suhteliselt lihtne lugu. Kui seda on, siis saab kohvi kõrvale lisaks ka magusa saia võtta. Utopia mõtles pisut kaugemale ja jõudis olukorda, kus variantidena on luksuslik tualettpaber versus vana hea ajaleht. Tasub alati paar sammu ette mõelda ja endale pension kindlustada, pühib mured pehmemalt minema. Paberid pildistas üles Toomas Tikenberg.

Teise muna võttis Fanfare OÜ Selverile tehtud reklaamiga „kaksikud". Tegemist oli beebiriiete reklaamiga. Loojateks Madis Ots, Mart Anderson, Marget Haug ja Aivo Kallas.

Nii nagu tele puhul anti siingi toiduainete valdkonnas kuldmuna välja. Paljuräägitud on võõrsil olles tekkiv igatsus ja nälg Eesti musta leiva järele. See on tõeline kodutoidu sümbol, mida igatsetakse Eestist eemal olles kõige enam! Jutt lihtne, kui leivaisu võtab silme eest mustaks, siis hakkad seda kõikjal nägema ja ilmselt on aeg koju tagasi pöörduda. Lohutamatu leivaigatsuseni viis Division, koosseisus: Alvar Jaakson, Andrus Lember, Mart Kont, Riina Londo.

Ka „varia" jäi ilma kuldmunata. Hõbeda sai Adell Taevas ja Karimusele tehtud köögimööbli seeria. Tegijad Jaanus Vahtra, Kerstin Raidma, Rain Saukas, Martin Palm ja Aleksei Razin.

Teenuste kategoorias pidi žürii tegema otsuse 24 töö seast, toiduainete seas oli 9 ning varias 23 tööd.

Välireklaamis toodi suur raamat õue

Ja ei ole parem seis ka välireklaamis. Kulda ei raatsitud teenuste kategoorias anda. Hõbe läks Age McCannile SEB-le tehutud kavala pensioniplaani lahendusega. Lasnamäe kanalis võis sõitja näiteks kohata järjest talle edastatavaid sõnumeid. Autorid Kaarel Grepp, Martin Algus, Karin Kilp ja Ingrid Aro.

Siin ei soovitud kulda anda ka toiduainete kategoorias. Hõbemuna sai kontori seinale DDB Eesti AS Eesti Pagarile tehtud leivareklaamiga. Tegijad Meelis Mikker, Margus Tamm, Rait Milistver, Jana Koppel ja Madis Palm.

Varias oli teistest peajagu üle Tank ning nende Eesti Päevalehe raamatusarjale tehtud „Hõbevalge" reklaam. Peajagu seetõttu, et nemad said kulla, aga hõbedat ei antudki välja. Raamatud on alati seda väärt, et neid üleelusuuruses tänavatele tuua. EPL raamatusarja reklaamis armastatud Lennart Meri teos "Hõbevalge", mis toodi erilahendusena otse linnaruumi. Raamatusõprade team, agentuurist TANK: Joel Volkov, Mart Kivisild, Made Rässa, Kadri Mikiver.

Pakendis vaid üks muna

Oli tõesti masuaasta. Pakendeid esitati žüriile kokku 27, aga välja anti vaid hõbemuna. Selle sai Kadarbiku Köögivili OÜ iseendale toodetud mahlapakkide seeriaga. Tegija Käärt Aru.

Oli väga kullavaene aasta. Agentuuridest enim mune said Tank ja Kontuur Leo Burnett. Mõlemad lahkusid kuue munaga. Mõlemal kusjuures vaid üks kuldne. Viis muna võitsid Fanfare ja DDB Eesti. Kahe peale ei saadud ühtegi kuldset karva muna. Viisakas aasta oli ka Divisionil ja Adell Taevasel, kes võitsid kumbki neli muna. Division võttis ka ühe kulla, Adell sai kaks hõbedat ja kaks pronksi.