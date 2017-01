Selline tore "kala" lendas Tallinnast ära.

Kaks Brüsseli lennufirmat Brussels Airlines ja Moulinsart ühendasid juba 2015. aasta märtsis jõud selleks, et tutvustada maailmale Belgia parimaid külgi.

Lennukil on Belgia multifilmikangelane Tintin ning kiri „Lennutame sind Tintini koju“

Tintin on Belgia karikaturisti Hergé loodud ajalooline tegelane, kes armastab seiklushimuliste külalistega maailmas reisida.

Herge ise oli lennukitest lummatud.