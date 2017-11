FOTOD | Reklaamid, mis mõjutasid valimisi. Rublade eest ostetud Clintoni vastased "meistriteosed"

USAs on sel nädalal tekitanud suure skandaali info, et Facebooki, Twitterit ja teisi sotsiaalmeediakanaleid on kasutatud ära Hillary Clintoni vastaseks kampaaniaks USA presidendivalmisite ajal. Pärast valimisi on jällegi reklaame kasutatud selleks, et ühiskonnas suurendada tekkinud lõhesid. Nüüd on selge, et nende reklaamide eest on makstud rublade eest.

Digitaalsete reklaamide metadata näitab, et need on ostetud vene rublade eest ning kasutatud on Qiki rahaülekannete keskkonda. Need reklaamid on tehtud väga ameerikapärasteks ning lähevad hästi kokku tihti sarkastiliste ameeriklastest internetikasutajate mõttelaadiga.

Ühel neist maadleb Jeesus Saatanaga. See sponsoreeritud reklaam on pärit kasutajalt Army of Jesus. See oli vaid üks ligi 3000 reklaamist, mille Facebook tuvastanud on, nende seast, mis on seotud presidendivalimistega. Facebookis ja Instagramis vaadati selliseid reklaame 150 miljonit korda.

Mitmed reklaamid on selgelt loodud selleks, et tekitada ühiskonnas lõhesid. Need räägivad moslemitest, rassidest ja loomulikult ka geidest.

Ühe reklaami tekst kõlab umbes nii: „Täna suudavad ameeriklased valida Presidenti Jumala poolt antud moraalsete printsiipide alusel. Hillary on Saatan ja tema kuriteod ning valed on näidanud just seda kui kuri ta on." „Ja ehkki Donald Trump ei ole kindlasti pühak, siis vähemalt on ta aus inimene, kes hoolib väga oma riigist. Minu hääl läheb talle."

Instagrami reklaam, mille on ostnud „american.veterans" näitab leske nutmas lipuga kaetud kirstu najal. Pealkirjaks on Clintoni tsitaat: „Hillary küsib, mis vahet seal on?" (See on võetud tema Benghazi rünnaku järgsest avaldusest)

Ka pärast valimisi jätkati ühiskonna lõhestamist. Üleskutse tulla protestima kõlas: „Inimesed kardavad tõesti oma tuleviku pärast! Rassism võitis, ignorantsus võitis, seksuaalne ahistamine võitis. PEATAGE TRUMP! PEATAGE RASSISM! TULGE PROTESTILE," oli reklaami sisuks.

Senaator Al Franken Minnesotast ei suutnud senati salaluure komitee istungil uskuda, et juba varem ei suudetud vene rublades maksmist ja Venemaa seotust kokku viia.

„Google'il on kasutusel kõik võimalused, mis inimkond on suutnud välja mõelda ning kui on olemas poliitilised raklaamid ja nende eest on makstud rublade eest, siis ei mõtle sa „hmmm, need andmepunktid viitavad millelegi väga halvale?"

