FOTOD | Selgus majas. Kes on Tallinna katvate välireklaamide taga?

Eestis oma peakontori avanud CoinMetro alustab peagi oma krüptoraha ja teiste krüptovarade keskkonnaga, millega soovitakse maailma vallutada. Tänavale on üles seatud ka krüptilised sõnumid. Mis on nende taga?

Ettevõtte sõnum on, et Eesti on maailmas esirinnas, võttes riigivalitsemisel kasutusele uusi tehnoloogiaid. Eesti pakub kodanikele riigiga asjaajamiseks e-teenused, rakendab infosüsteemides blockchain-tehnoloogiat ja on andnud välja juhised krüptoraha avaliku esmapakkumise läbiviimiseks. Eesti on ka esimene riik Euroopa Liidus, kes võttis vastu 5. rahapesu tõkestamise direktiivi. „Tallinn maailma krüptopealinnaks!" kõlab nende loosung.

Aga saaks veel paremini - krüptovaldkonna regulatsioonid Eestis on täna liiga leebed!

Atraktiivne e-keskkond meelitab Eestisse uut ettevõtlust. Samas oleme jõudnud olukorda, kus krüptovaradega seotud litsentside ja tegevuslubade jagamine võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta.

Euroopas on riike, mis tegelevad juba täna aktiivselt oma krüptokeskkonna reguleerimisega ja on Eestist juba ette läinud. Tegemist on klassikalise olukorraga, kus paigalseis on tegelikult tagasiminek. Krüptoteenuse arendajana plaanime me siiski oma teenusega jõuliselt edasi liikuda ja olla hiljemalt järgmise aasta kevadel kõigile avalikult kättesaadav.

Krüptomaailmas pole korruptsioonile kohta