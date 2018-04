FOTOD | Suurejoonelisel Milano disaininädal said tunnustatud disainimaailma parimad

Iga aasta aprillis saab Milanost nädalaks ajaks disainimaailma pealinn. Sealset auhindade jagamist võib võrrelda koguni disainimaailma Oscarite jagamisega. Disaininädalal kuulutati välja ka nädala olulisimaks võistluseks kujunenud Lexus Design Awards 2018 võitjad.

Ühtekokku jahtis Lexuse disainiauhinda rekordilised 1319 osalejat 68 riigist. Lexus Design Grand Prix 2018 võitjaks kuulutati Extrapolation Factory loodud projekt "Testing Hypotheticals", mis väljendab ühiskonna, tehnoloogia ja keskkonna omavahelisi suhteid.

"Selle aasta võitja käsitleb disaini rolli muutuvas ja tehnoloogiast mõjutatud ühiskonnas. Esemed ise mängisid siin väiksemat rolli, samas kui fookuses on disain, haridus ja mõtlemine. Võitjaks osutunud disain kujutab meetodeid ja tehnikaid, kuidas kaasata avalikkust ja disainereid erinevatesse rollimängudesse ja pidada läbirääkimisi meie tehnoloogilise maailma mõjude üle," märkis Lexus Design Award 2018 kohtunik David Adjaye.

Lexus tunnustab andekaid disainereid juba alates 2013. aastast. Selle aasta Lexus Design Award teemaks on "CO", mis ladinakeelse eesliitena tähendab koos või üheskoos. Teema lähtub Lexuse põhimõttest, et suurepärane disain võimaldab loodusel ja ühiskonnal harmoonilisemalt koos eksisteerida. "CO" on seega lähenemine, mis aitab uute võimaluste loomise kaudu brändil avastada enda ja keskkonna tegelikku potentsiaali.