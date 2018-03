FOTOD | Võitjad selgunud! Kes eilsel Kuldmuna galal kõige enam rõõmustada said?

Eile, 16. märtsil kuulutati Kultuurikatlas pidulikul Loovusfestivali Kuldmuna 2018 auhinnagalal välja parimad turunduskommunikatsiooni lahendused reklaami, disaini, digitaalse reklaami, suhtekorralduse ning üritusturunduse kategooriates.

20. juubeliaastat tähistanud Loovusfestivali Kuldmuna ja selle noortekonkurssi Pesamuna korraldas Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL). Liidu juht Lola Tehver lausus, et Kuldmuna konkursile esitatud tööde arv oli rõõmustavalt suur, mis võimaldas žüriidel teha valiku väga mitmekesiste ja loovate lahenduste seast. "Võidumunade saak on kahtlemata väärikas ja kõik auhinna saanud võivad enda üle suurt uhkust tunda!" ütles Tehver.

Tehver lisas, et kuna tegemist on Kuldmuna juubeliaastaga, siis tänavu hindasid võistlustöid Eesti oma tunnustatud ja väärikad tegijad, kellest paljud on ka Kuldmuna konkursil juba aastaid kaasa löönud.

Kuldmuna 2018 aasta reklaamiagentuuriks valiti Optimist, üritusturundusagentuuriks Jolo s , suhtekorraldusagentuuriks Meta Advisory ning disainiagentuuriks Hmmm. Parima kliendi tiitli sai sel aastal Viru Keskus.

Panuse eest Eesti turundusse pälvis eriauhinna Best Marketingi rajaja ja konverentside programmijuht Hando Sinisalu.

Loe veel

Tänavusele Kuldmuna konkursile esitati rekordilised 719 võistlustööd, mille hulgast valis žürii välja võitjad viies põhikategoorias ning lisaks tuli valida ka noortele suunatud Pesamuna konkursi võitja. Auhinnagalal jagati välja 42 kuldmuna, 42 hõbemuna, 50 pronksmuna ning 5 erimuna.

Noortekonkursil Pesamuna tuli osalejatel 48 tunni jooksul oma loovus proovile panna Tervise Arengu Instituudi koostatud lähteülesandes, et luua kampaania, mis toetaks narkomaania kahjude vähendamisele suunatud keskuse avamist. Võidutöö "Kõik algab proovimisest" esitasid Jaan Sinka ja Tiit Liblik.

1990ndatel Eesti Reklaamiagentuuride Liidu algatatud ja hiljem ETKALi kätte läinud Loovusfestival Kuldmuna sündis soovist tõsta esile neid andekaid Eesti meeskondi, kes suudavad kohaliku reklaami- ja turundusmaailma barjääre jõudsalt edasi nihutada. Nüüdseks juba 20. korda toimunud Kuldmuna on seega Eesti kõige vanem ja prestiižsem reklaamikonkurss, mille auhindadel on reaalne kaal nii üldsuse, tellijate kui konkurentide silmis.

2018. aasta Kuldmuna konkursile panid õla alla: Eggo, Prike, R-Kiosk, JCDecaux, Apollo Music, iDeal, Tallinna Lennujaam, Elisa, Tanker ja Ruutu Kuus.

Foto: ETKAL





Foto: ETKAL





Foto: ETKAL