Gemius toob e-kaubanduse turule uue tööriista veebipoe tulemuslikkuse mõõtmiseks

Rahvusvaheline internetiuuringute ja -konsultatsiooni ettevõte Gemius toob Eesti turule unikaalse tööriista e-poodide tulemuslikkuse mõõtmiseks. ShopMonitor võrdleb e-poe tulemusi turu keskmiste näitajatega.

Gemius kutsub kõiki e-poode uuringuga liituma, et osaleda esimeses taolises uuringus Eestis.

ShopMonitor Analytics pakub lisaks kliendi veebipoe müügi tulemuslikkuse andmetele (KPI), samade andmete võrdlust turu keskmiste näitajatega nii segmendi- kui tooterühmapõhiselt.

ShopMonitor on ühendatud lihtsalt mõistatava kasutajaliidesega nii arvutis kui mobiilis, mis annab ülevaate kliendi tegevustest e-poes (bounce rate; cart engagement rate; average order value ja 15 muud meetriksit). Saadud andmete põhjal saab suunata olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente kasutama uusi soovitud lahendusi.

Gemius Eesti juhi Ülle Marie Kalda sõnul on ShopMonitor Analytics kasulik tööriist nii suurtele, keskmistele kui ka väikestele online kauplustele, sõltumata külastajate arvust.

Shopmonitori peamine eelis on võimalus võrrelda oma e-poe andmeid Eesti e-kaubanduse üldiste trendidega või ka selle eraldi segmentidega.

Et ShopMonitor võetakse üheaegselt kasutusele kõigis kolmes Balti riigis, saavad need e-poed, kelle tegevus hõlmab kogu Baltikumi, võrrelda oma tegevust lisaks Eesti turu keskmistele näitajatele ka turu keskmiste tulemustega Lätis ja Leedus, seda kõike nii erinevates segmentides kui tooterühmades.

Gemius on rahvusvaheline uuringuagentuur, Euroopa ning Lähis-Ida internetiuuringute valdkonna ekspert, mis pakub professionaalseid uuringuid, analüüse ja konsultatsioone veebikeskkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

1999. aastal asutatud Gemius tegutseb hetkel rohkem kui 30-l turul Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Ettevõtte teenuseid kasutab igapäevaselt enam kui 2000 ettevõttet erinevatest turusektorites üle kogu maailma.