Google'is ja Microsoftis töötanud Eestis elav disainer kirjutas disaini-käsiraamatu tavalistele inimestele

Foto: Kuvatõmmis

Eestis elav iraanlasest disainer Amid Moradganjeh kirjutas koos Janno Siimariga disaini-käsiraamatu "Anyone can design even a kitten", mis on mõeldud eelkõige kõigile mitte-disaineritele. Raamatu põhiidee lähtub sellest, et disain on liiga oluline, et jätta see vaid disainerite otsustada - teos aitab inimestel õppida disainerite moodi mõtlema.