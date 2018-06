Helilooja jäi rahavaidluses pika ninaga

Samas olid ka nendes üleskirjutustes erinevused ning kohus märkis, et muutusi tuleb vaadata kontekstis ehk nii lühikese helijupi puhul tuleb igasse muudetud noodikõrgusesse suhtuda kriitilisemalt kui tervikteose, näiteks kolmeminutilise laulu või saate tunnusmuusika puhul.

Kuna ka Must ise on kohtule esitatud noodi üles kirjutanud eeldatavalt samuti kuulmise järgi ja see erineb teiste muusikute üles kirjutatust, ei saa väita, et just Musta üles kirjutatud noodikiri ongi originaalteose originaalnoot.

Seega puudub tõsikindel võimalus hinnata, millist Musta teost siis ikkagi väidetavalt kasutatud ja arranžeeritud on, nentis kohus.

Loe pikemalt err.ee'ist.