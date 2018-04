Hiljuti 150 miljoni eurose käibega firma maha müünud rootslane: eestlased, ärge alahinnake end. Väga huvitav oleks siia investeerida

Rääkisime agentuuride ja klientide omavahelistest suhetest. Kuidas kreatiivne pool ja klient koos toimivad. Mõistan üha enam, et kõige olulisem meie valdkonnas on usaldus. Kõik soovivad ju võit-võit olukorda, aga tihti on nii, et kui sina võidad, siis mina kaotan midagi. Siis on arutelul õhkkond kohe halb. Aga kui ma kirjutan sulle 20 asja, mille üle sina rõõmustad meie koostöö puhul ja vastupidi sina mulle, siis suudame näha teineteise vaatenurki. Siis ei ole enam vahet, kes ostab ja kes müüb. Siis võtame ära barjääri, mis takistab meil teha suurepäraseid asju. Kohtasin siin Microsofti, SEB, Audi ja Tele2 inimesi. Kõigiga olen oma riigis koostööd teinud. Mõistan, et nemad usaldavad meid, et anname endast alati parima.

Teil ju usaldusväärsusega probleeme ei ole?

Kui ma ligi 17 aastat tagasi alustasin, siis ei usaldatud ka mind. Pidin tegema häid asju. Usaldus ei ole ka igavene. Nüüd on mul tõesti väga palju kogemusi. Mind usaldatakse. Uued peavad aga usaldust võitma.

Milline on brändingu võtmesõna?

Enamikel firmadel on võimalus olla nö superkodanikud. Olla head. Kui meil on pank, mis on hea, siis me kõik läheme sinna. Kui on kindlustusfirma, mis meid respekteerib, siis kirjutame nendega lepingu alla. Tänapäeval on meil valida paljude halbade vahel. Meid proovitakse kottida. Me ei usalda valitsusi, poliitikuid, politseid ega brände. Mina seisan brändikogemuse eest. Kui ma tean, et mind kotitakse, ma kogen seda, siis mõjutab see ka minu tuleviku otsuseid. Kui on parem alternatiiv, siis valin selle. Keegi ei tunne puudust Panasonicust, sest me ei tea neid, eks? Aga me teame mitmeid tuntud brände, kellele jääme truuks. Kui minuga räägitakse nagu inimesega ja minust ollakse huvitatud, mitte ainult ei karjuta mulle näkku „palun osta kohe!", siis olen brändi fänn. Ma arvan, et see käib enamus inimeste kohta.

Rootsi turg on arenenum, ettevõtjad samuti. Eestis ei mõista juhid tihti seda, et bränd on väärtus omaette. Tihti mõeldakse, et meid juba niigi tuntakse ning ei ole vaja tegeleda selle teemaga.

Brändil on potentsiaal moodustada sinu aastasest käibest 40%. See on ainult bränd. Apple'i kaubamärk maksab 186 miljardit dollarit. See on konto, millel ei ole PIN-koodi. See on hea number, mida vaadata, kui otsuseid teed. Tuleb rääkida inimestega, kes mõistavad, et bränd on üks strateegilisemaid ja väärtuslikumaid varasid. Paljud ei investeeri sellesse ja nad ei saa ka midagi vastu. Ka nii võib mõtelda. Minu firma Nine Yards käive oli 150 miljonit eurot. Kui ma nüüd mõtlen, et 60-70 miljonit sellest võiks olla brändi väärtus, siis hoolitsen selle eest. Kui mõtlen, et see on vaid logo, siis ma ei väärtusta seda.

Meil on Rootsis üks firma nimega Spotify. Nende brändi väärtus ulatub kümnetesse miljarditesse. Nad ei ole kunagi kasumit toonud. Vana viis ettevõtete hindamiseks ei tööta enam. Spotify teeb mu elu lihtsaks ja ma armastan neid. Ma jään nendega. Just see on nende brändi väärtus. Kommunikatsioon ja bränd ei ole kunagi olnud äri jaoks nii kriitilise tähtsusega kui praegu. Sa võid seda mitte mõista, aga siis saab sinust Panasonic mitte Spotify.

Vanad tegijad räägivad, et kunagi oli Eestis lahe olla reklaamitegija. Oldi julged. Kliendid ka. Nüüd on raskem. Suured firmad ei soovi veidraid ideid vaid kindlaid lahendusi. Kõike mõõdetakse millimeetri täpsusega.