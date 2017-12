Identity loodud EV100 identiteet tegi Venemaa suuprojektidele tuule alla

Venemaa suurimal rahvusvahelisel reklaami- ja disainifestivalil Red Apple võitis kulla Eesti vabariigi juubeliaasta tähistamiseks loodud EV100 visuaalne identiteet, mille autoriks on kontseptsiooni- ja disainiagentuur Identity.

Creative Unioni loomeagentuuride gruppi kuuluv Identity edestades, selle saavutusega suuremahulisi projekte nagu Moskva 870 ja Visit Russia.

Identity loovjuhi Ionel Lehari sõnul on Eesti vabariigi 100 aasta sünnipäeva identiteedi võit niivõrd kaalukal rahvusvahelisel festivalil tunnustus tervele riigile ja rahvale, seal hulgas mõistagi meie disaineritele.

„Mul isiklikult on väga hea meel, et suutsime sellele projektile anda niivõrd universaalse kvaliteedimõõtme, mis ületab poliitilisi ja kultuurilisi piire. Ühtlasi on see üks kaalukamaid tunnustusi Identityle läbi aegade ka žürii taseme kontekstis," lausus Lehari.

Red Apple käigus hindab 13 kategooria võistlustöid silmapaistev 11-liikmeline rahvusvaheline žürii, mille liikmed on võitnud kokku 200 Cannes'i kuldlõvi ehk maailma mainekaimat reklaami- ja loovusauhinda.

„Eesti juubeliprojekt, mis võitis Venemaal toimuval loovusfestivalil kulla nt Moskva juubelipidustusteks loodud identiteedi ees, on kindlasti aines, mis annab aluse poliitilisteks võimendusteks, kuid arvestades žürii taset ja prestiiži, ei ole mõtet poliitilisel tasandil konflikti kindlasti otsida," lisas Lehari.

Red Apple festivalil tunnustatud Identity projekt EV100 on varasemalt pälvinud kulla ka Gruusias toimunud rahvusvahelisel Ad Black Sea festivalil.

Identity kuulub Eesti juhtivasse turunduskommunikatsiooni teenuseid pakkuvasse gruppi Creative Union, kuhu kuuluvad ka Kontuur, Mediabroker, Newton, Print House, Royal Experience, Vurr ja kommunikatsioonibüroo Dalton.