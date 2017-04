Idufirma juht soovitab: neli nippi ettevõtjale riskivabamaks välisturule sisenemiseks

Kaubalaev Foto: Shutterstock

Eesti turg on niivõrd väike, et enamik ettevõtteid on tugevalt orienteeritud välisturgudele. Geograafilised piirid ei mängi juba ammu äri tegemisel rolli, kuid eksportimine võib isegi hoolika planeerimise puhul olla kulukas ja aeganõudev. Arvestama peab mitmete majanduslike ja väliste riskide, riikide poolse bürokraatia ja suurenenud kuludega.