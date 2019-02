INTERVJUU | Endine e-residentsuse programmi juht: Eesti on nii väike riik, et kui suudad tuua ühe ettevõtte e-residendiga Eestile juurde, on see juba suur samm

Erasektoris nägin potentsiaali ja raha teenimise võimalust tegelikult kohe. Siis selgus, et kogu programm vajab väga tugevalt riigipoolset arendust, enne kui erasektor saaks sellest kasu lõigata. Näiteks e-residentsuse kaudu ettevõtte alustamiseks pidi taotleja neli korda Eestis käima. Ei olnud seadust, ei teenust ja protsess oli keeruline. Nii ma mõtlesingi esialgu, et teen need takistused Eestis kõik aasta-kahega korda, aga siis sai kogu programm hoo sisse ja läks huvitavamaks, mistõttu jäingi pikemaks.

-Esimene e-resident oli Eestis juba sama aasta detsembriks, kui sai hakata ka taotlusi esitama. Kuidas sujus protsess ideest teostuseni?

Detsembris avasin lihtsa, ühe leheküljelise veebiportaali, kus e-residentsusest huvitunud inimesed said ennast kirja panna ja jätta oma meiliaadressi. Juhtus nii, et saime juba esimese päevaga rahvusvaheliselt üle 4000 huvilise. Esimesel detsembril avasime ka e-residentsuse taotlemise, aga sel ajal ei saanud veel veebis taotlust esitada ja tuli reaalselt Eestis kohal käia.

Protsess ise oli põhimõtteliselt nagu iduettevõtte arendamine, väga sarnaste faasidega. Esimene faas oli selleks, et mõista, mis probleemi me hakkame üldsegi lahendama ja keda me rahvusvaheliselt aidata saame. Tänu sellele saigi valitud lähenemine, et kaasame kohe kasutajad ehk potentsiaalsed e-residendid, kellega koostöös seda keskkonda edasi arendada.

Tagasisidet sellest, mida ja kuidas nad tahavad, andsid meile protsessi lõpuks ligi 50 000 inimest, kellest paljudega suhtlesime jooksvalt. Läbi selle protsessi leidsime, mis probleeme täpsemalt ületada tuleks ning missugune lahendus võiks olla nendele sobiv. Tulemusena lõimegi siis sellise ettevõtluskeskkonna, mille kaudu nad saaksid kõik vajalikud asjad ettevõtluse alustamiseks kätte.

Järgmine faas oli n-ö ärimudeli faas, kus tuli tõestada, et programm on riigile kasulik. Neljas oli juba kasvufaas, kus näitasime, et meil on klient, kellel on probleeme, ja lahendus, mis neile sobib. Selles faasis vaatasime, millistel turgudel programm kõige kasulikum on ja siis hakkasime juba erinevatele rahvusvahelistele turgudele sisenema. Kasv tuli üsna kiiresti ja suurenes aastas üle saja protsendi, selle hulgas siis nii e-residentide kui ka ettevõtete arv.

-Kas kaasamise eesmärk oli ka iseenesest juba tutvustada kogu programmi?

Oli väga oluline küsimus, et kuidas me siis riiki kui toodet müüme, sest nagu ka väga varakult selgus, siis seda ei saa müüa kui klassikalist toodet.

Me ei saanud müüa ettevõtluskeskkonda, sest seda teevad ka kõik teised ja Eestil ei ole väga palju parem ettevõtluskeskkond võrreldes teiste riikidega. Me ei saanud müüa ka plastikaardi kujul pakutavat digitaalset identiteeti. Mis me saime müüa, oli aga väärtustepõhine ühiskond ja uudne digiriik, millega inimesed said liituda.

Kogukonna tekitamine, nende inimestega suhtlemine ja suuresti sellise fänluse tekitamine oli see, kuidas me saime programmi kasvule aluse panna ning alles seejärel algas juba toodete müük ehk ettevõtluskeskkonna müük.

-Kuidas siis kogukonda kasvatada?

Kogukonna kasvatamiseks on hästi palju erinevaid meetodeid, kuid mis sellisel puhul ei tööta, on tavalised reklaamid, nt google ads või Facebooki reklaamkampaaniad. Riigi digitaalseks kodanikuks hakkamine on ikkagi nii kõikehõlmav ja kompleksne asi, mis vajab sellist sügavamat usku, peaaegu nagu religioon. Seda nn religiooni saab tänapäeval edastada kõige paremal viisil läbi content'i ehk siis sisu oli see, mida sai erineval kujul toota ja mis andis kõige parema tulemuse.

-Millega võitsite nende inimeste usalduse, keda juba varajases etapis kaasasite?

Turundamine tänapäeval ongi tegelikult ka lõppklientidega koos toote arendamine, protsesside muutmine ja klientidega suhtlemine. Oleme olnud tulevaste e-residentidega tihedas suhtluses ja rääkinud kõigest, ka sellest, mis on halvasti.

Samas nad siiski tajusid, et me koos teeme seda uut maailma ja selles ongi erinevaid takistused, mistõttu olid ka e-residendid üsna andestavad erinevate väljakutsete osas. Sellisest koostööst tekkis suur usaldus, mida inimestel võibolla ka oma koduriigi vastu ei olnud.

Meie turundusprotsess ei saa olla selline, et näitad reklaami, klikib ja saad kliendi, vaid usalduse võitmine nõuab kannatlikkust ja läheb aega, enne kui e-resident oma ettevõttega hakkab Eestis aktiivselt tegelema ja Eesti päriselt südamelähedaseks saab.

-Kuidas hakkasite aga laiemat teadlikkust kujundama?

Läksime 2014. aastal Silicon Valley'sse, andsime seal kahele maailma kõige rohkem tuntud investorile e-residendi kaardid ja tegime tollase peaministri Taavi Rõivasega ringkäigu, kus saime ka meediaväljaannete tähelepanu ja intervjuusid anda.

Pärast seda hakkasime pakkuma lugusid Ameerika meediaväljaannetele. Just sellepärast, et need jõuavad kõikjale – kui sul ilmub ikkagi New York Timesis lugu, siis see on peagi tõlgituna ka paljudes teistes keeltes. See oli keeruline koht, kust alustada, aga kui me juba sisse pääsesime, siis see levis ka globaalselt.