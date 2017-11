Jalgpalli MM toimub juba peagi, aga korraldajatel on suur probleem. Järgmine MM võib peavalu veelgi juurde tuua

Spordivaldkonnas on kaks sündmust, mis panevad nii fännide, meedia kui ka potentsiaalsete sponsorite südamed kiiremini tuksuma. Need on olümpiamängud ja jalgpalli maailmameistrivõistlused. Nende taga on tohutu raha, globaalne haare ning mõju ka brändidele. Sel suvel on taas ees ootamas jalgpalli suursündmus, aga olukord on teistsugune, kirjutab Marketing Week.

Reedel toimub jalgpalli MM-i loosimine, aga olukord ei ole FIFAle sugugi roosiline. Vaid kuus kuud enne avamängu Lužniki staadionil on mitmed sponsorlepingud sõlmimata. Miks?

FIFA pakub MM-i osas kolme eri liiki sponsorlust. Kaheksale nö kõrgema taseme partneritele antakse globaalsed õigused, et nad saavad oma brändi promoda MM-iga koos. Nad on partnerid. Arvatakse, et selle tehingu aastane hind on 100 miljonit naela. Nende järel on järgmised kuus sponsorit, kes maksavad umbes 50 miljonit aastas. Venemaal toimuva MM-i jaoks loodi veel kolmas grupp - 32 regioaalset „toetajat", kus hinnalipikul on 8 miljonit naela.

FIFA jaoks on probleem see, et nad ei suuda mitmeid sponsprlepinguid kuidagi katta. Varem oli teemaks pigem huviliste rohkus. FIFA otsib üht suur partnerit, kaht sponsorit ning seni on leping vaid ühe regionaalse toetajaga, kelleks on kohalik Venemaa pank. 31 kohta on veel täitmata.

Suurel brändil võtab vähemalt aasta aega, et teha otsus sellise suure ettevõtmise nagu maailmamestrivõistluste toetamise osas. Niisiis tundub uskumatu, aga on väga reaalne, et MM-ile minnakse vastu sponsorikriisiga. Samas on reaalsem, et viimasel hetkel tehakse väga suur allahindlus, et kohad siiski täis saada.

Kuid viimane variant võib kaasa tuua suure jama, sest need, kes on juba suuremas summas kokku leppinud, võivad hakata protestima. FIFA-l on maailmameistrivõistluste korraldamiseks vaja 1,5 miljardit dollarit. 2016. aastal oli nende miinus lõpuks 300 miljonit, sel korral võib see olla 400 miljonit naela.

Võiks ju eeldada, et digitaalsel ajastul kaotab spordi sponsoreerimine lihtsalt oma mõtet, aga Inglismaa jalgpalli kõrgliiga näitab, et jalgpalli sponsorlus on täistervise juures. Rio olümpiamängud olid turundustuludelt ajaloo edukaimad. Rekordarv sponsoreid panustas kokku 7 miljardit naela.

MM on brändirisk

Mis siis on probleemiks, kui spordi sponsorlusega on kõik hästi? Esiteks on suurt kahju teinud pikk ja valulik Sepp Blatteri lahkumine FIFA juhi kohalt. Sellele on järgnenud mitmed uurimised ja arreteerimised ning kõik see on muutnud olukorra aina hullemaks. FIFA suursponsorid avaldasid koguni pressiteateid, et kui organisatsioon midagi ette ei võta, siis võivad nad toetamisest loobuda.

Praegugi käivad mitmed uurimistoimingud ning kui googeldada sõna „FIFA", siis on sama suur tõenäosus sattuda jalgpalli ja mõne võistlusega seotud teemale või rahapesu, pettuse ja rahvusvahelise kuriteo teemadele.

See on suurtele brändidele oluline teema, sest bränditurvalisusest on saanud turunduses ülioluline teema. Turundusjuhtide õudusunenägu on see, et nende brändi kuvatakse ebasobiva materjali kõrval või neid seostatakse millegi halvaga. Ja veel hullem - meedia kaudu jõuab see info lõpuks ka tema endani ehk tegevjuhini.

YouTube'i hiljutine suur probleem, kus reklaamid ilmusid lapsi sisaldavate videote kõrval, mille kommentaarid on uskumatult rõvedad, vaid rõhutab seda probleemi. Sa ju maksad selle eest, et sinu imidž, kaubamärk ja reputatsioon muutuks paremaks ja saad selle asemel hoopis vastupidise tulemuse.

FIFA ja loomulikult ka Venemaa ei ole lihtsalt usaldusväärsed. Eriti kui jutt käib nii suurtest summadest ja miljardist silmapaarist, kes kogu asja jälgib.

Mõnes mõttes on FIFA skoorinud omavärava. Venemaale MM-i andmine on üks asi, aga kes küll mõtles, et on hea idee anda 2022. aasta MM Qatarile, kus inimesi elab alla 3 miljoni? Kui Venemaal korraldatava turniiri jaoks raha kokku ajamine on keeruline, siis oodake vaid 2022. aasta MM-i.

Teema on oluline ka seetõttu, et FIFA sõltub palju oma pikaajalistest partneritest nagu Coca-Cola ja Visa ja sellest, et nad toetaksid pidevalt MM-ide korraldamist. Aga ka need firmad mõtlevad kindlasti, kas sellise organisatsiooni toetamine on mõistlik ja kas turniiri toimumine kohas (Qatar), kus ei ole mingit jalgpalliajalugu ning infrastruktuuri on see, mida toetada soovitakse.

On irooniline, et turniir, mis on olnud ajalooliselt nii edukas just brändidele reputatsiooni tekitamise seisukohast on ise raskustes finantsläbipaistvuse, aususe ka eetilisusega. Nad on täiesti unustanud iseenda reputatsiooni.

FIFA 2018 MM-i sponsorid:

Partnerid: Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, Gazprom, Qatar Airways, Hyndai ja Kia Motors ning VISA (1 puudu).

Sponsorid: Budwiser, Hiesense, Vivo ja McDonald's (2 puudu)

Regionaalsed toetajad: Alfa-Bank (31 puudu). FIFA otsib nelja sponsorit nii Euroopast, Lõuna Ameerikast, Aafrikast/Lähis-Idast, Aasiast kui ka Põhja- ja Kesk-Ameerikast. Täidetud on siis vaid üks Euroopa koht.