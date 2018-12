Joel Volkov vastab turundajate liiduga seotud küsimustele: mis saab Kuldmunast? Miks oli vaja nimevahetust?

Turundajate Liit on veel nii uus kontseptsioon, et selle sisu oma täies ulatuses alles tekib. Aga ma ise loodan ja juba tajun ka, et selle liidu kõige tugevam argument on koostöö. Koostöö teineteise taseme tõstmiseks, koostöö lolluse vastu võitlemiseks, koostöö valdkonna aktiveerimiseks ja koostöö ühiselt rõõmu tundmiseks. Me tahame olla ühendaja, edendaja, tunnustaja ja turundusvaldkonna arvamusliider.

Mida kannab endas uus liidu bränd?

Liidu sümboliks on lipp, mille alla koonduvad kõik need, kes usuvad, et Eestist pärit brändid võivad kunagi võrdsena rinda pista maailma vägevaimatega. Lipukiri räägib progressist, koostööst, loovusest, protsessidest, konkurentsist, tulust ja mõõdetavusest. Omal abstraktsel moel, aga siiski. Need komponendid ühendavad meid kõiki - olgu me siis kliendid või agentuurid.

Keda näed liidu liikmetena?

Kõiki agentuure - olgu nad siis näiteks üritustega tegelevad agentuurid, reklaami-, PR-, meedia-, disaini- või digiagentuurid. Ja kõiki neid ärksaid tegijaid, kes usuvad brändidesse, koostöösse, turunduse panuse vajalikkusesse ettevõtete juhtimisel ning tahavad panustada kvaliteeti.

Mis saab senistest traditsioonidest, näiteks Kuldmuna konkursist?

Kuldmuna on kohe-kohe 21 aastat vana - ma ei näe mingit põhjust, miks ta surema peaks. Samuti äratame ellu kunagise reklaamiagentuuride liidu kombe aeg-ajalt seminare pidada ja võibolla taastame veel ka suvepäevade idee.

Samas loome kindlasti ka täiesti uusi traditsioone. Näiteks on juba praegu plaan teha inspiratsioonihommikud ja hakata kambakesi teineteisel külas käima. Korrastame ka seminari- ja koolitustegevuse, hakkame nõustama riigihankeid (kui see peaks vajalikuks osutuma), moodustame töö- ja initsiatiivgruppe erinevate probleemide lahendamiseks jne. Liit plaanib täiendavalt koostöös liikmete ja väliste partneritega juurutada brändide võrdleva uuringusüsteemi, mis aitab hinnata kaubamärgi väärtust ja mõista turunduse rolli selle kasvatamisel. Mida rohkem meil liikmeid saab olema, seda rohkem me ette võtta jõuame.

Kuivõrd pööratakse tähelepanu noortele?

Noored on meie tulevik. See on klišee ja samas ka täpne tõde, sest nendega tegelemine on meie ellujäämise küsimus. Seetõttu teeme näiteks koostööd Tallinna Ülikooliga ja meie liikmed räägivad kaasa turundusega seotud õppekavade teemadel. Lisaks saab ka 2019. aasta Kuldmuna olema pühendatud just nimelt noortele.

Mida tähendab uus ja täienenud liit agentuuride klientide jaoks?

Kliendi jaoks tähendab see esmakordset võimalust ajaloos kuuluda kuhugi, kuhu kuuluvad ka teised temasugused. See tähendab võimalust suhelda vabalt oma kolleegidega samal alal. See annab võimaluse olla agentuuridega sama laua taga, samal pool lauda ning võidelda koos ühiste eesmärkide nimel.

Paljude jaoks on see väga oluline võimalus panustada oma valdkonda ja seeläbi ühiskonda laiemalt. Kui täna on nad saanud ennast teostada vaid läbi oma ettevõtte, hobi või heategevuse, siis liit loob asjadele täiesti uue dimensiooni, kus kõigil on õigus ja võimalus oma sõna sekka öelda.

Millises seisus on praegu Eesti turunduse maastik ehk millega turundajad silmitsi seisavad?

See seis on küllaltki ebaühtlane. On väga tarku ja nutikaid turundajaid, kellel on pikk plaan, kõrge loovus ja head analüütilised oskused. Aga on ka väga algelisi tegelasi, kes alles õpivad. Ma arvan, et see on tegelikult igal pool maailmas nii.

Meil on aga täielikult puudu rahvusvahelise turundamise ja megakorporatsioonide turundamise oskus. Seda ei saagi tekkida enne, kui mõni suur ettevõte Eestist algust ei saa. Näiteks Taanis, Šveitsis, Hollandis, Rootsis ja isegi Soomes on need oskused olemas, kuigi tegemist on väikeste maadega. Ka meie ettevõtted võiksid sinnapoole pürgida ja näha turunduses strateegilist tööriista uute perspektiivide leidmisel.

Millist kasu saavad Turundajate Liidust uued, aga ka varasemad liikmed?

Kasu on mitmekülgne - kuuluvustunne on oluline sisemine kasu, mis kannustab paljusid inimesi. Aga ka konkreetne rahaline kasu, kuna nii mitmedki turundusvaldkonna sündmused ja uuringud on liidu liikmetele soodsamad või koguni tasuta. Kasu tekib ka oma probleemide laua alt välja toomises ja teiste kaasamises nende probleemide lahendamisse. Tegelikult on väga paljude ettevõtete turundusega seotud probleemid Eesti tüüphaigused, mida on võimalik koos lahendada.

Kas ja millist kasu saavad uuenenud liidust Eesti ettevõtted?

Ma usun, et saavad. Näiteks kui laiahaardeline liit oleks olnud olemas paar aastat tagasi, siis võibolla poleks reklaamiseadust sellisel kujul vastu võetud, nagu see täna on. Aga ETKAL oli liiga nõrk selle

rumalusega sõdimiseks ning kliendid sõdisid igaüks üksi - see pole efektiivne. Ehk siis ettevõtted saavad jõudu juurde oma huvide eest seismiseks.

Millisena näed liitu kolme aasta pärast?