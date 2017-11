Kaasaegne jõuluturundus: kohvikukett toob üllatusküpsised huvitaval kujul klientideni

Caffè Nero jõulutegevused on juba alanud ning avapauk anti koostöös mobiilimaksete ning lojaalsusturundust pakkuva platvormiga Yoyo. Nende soov on kliente "üllatada ja neile rõõmu valmistada" digitaalsete jõuluküpsistega. Selle saad iga kord kui ostad jõulude perioodil mõne nende kuuma joogi. Küpsis ilmub sinu Yoyo platvormil töötavasse Caffè Nero rakendusse ning kasutaja saab selle telefoni raputades või tõmmates katki teha ja seest võib ta leida kingituse, kirjutab Marketing Week.

Saadaval on 200 000 auhinda, mille seas on kinkekaardid, tasuta kohv ning reis Milaanosse.

Yoyo kogub andmeid ning neid saadetakse Caffè Nerole, et nad saaksid nendega arvestada edasistes kampaaniates. Klientide käitumine kujundab kõike seda, mis edaspidi tulemas on.

Caffè Nero turundusjuht Marcus Denison-Smith ütles, et see on mõeldud selleks, et anda klientidele võimalus saada oma igapäevastele tegevustele rohkem sädet ja sära.