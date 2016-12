Maailma suurimate advokaadibüroo hulka kuuluv Eversheds ja USA kiiresti kasvavates keskustes tegutsev Sutherland teatasid ühinemisest, ettevõtte uueks ärinimeks saab Eversheds Sutherland. Ühinemine on plaanis lõpule viia paari kuu jooksul.

Eversheds Sutherlandis saab olema enam kui 4 500 töötajat ning ettevõtte haare hõlmab üle 60 büroo kokku 29 riigis Euroopas, Lähis-Idas, Aasias ja Aafrikas, USA-s omab ettevõte esindusi mitmes olulises ja kiiresti arenevas suurlinnas nagu Atlanta, Austin, Houston, New York, Sacramento, California ja Washington.

Ühinemise tulemusel tõuseb Eversheds Sutherland Suurbritannia 10 suurima ning USA ja ülemaailmses nimekirjas 40 suurima advokaadibüroo sekka.

Lisaks on ettevõttel koostööpartnerid ligi 200 jurisdiktsioonis. Eversheds Latin America Alliance ühendusse kuulub 19 advokaadibürood 13 riigis üle regiooni, Eversheds African Law Institute hõlmab 39 liikmesfirmat 37 riigis üle Aafrika.

Eversheds Eesti juhtivpartneri Maivi Ots’a sõnul ei ole kunagi varem olnud Eesti ettevõtetel nii mugavat ja kiiret ligipääsu õigusabile Ameerika Ühendriikides. „Usume, et õigusabi parem kättesaadavus lihtsustab ka kahe riigi vahelist äritegevust, positiivset mõju avaldab see kindlasti Eesti idufirmadele, kellest märkimisväärne osa on seni kosilase leidnud just USAst,“ lisas Maivi Ots.