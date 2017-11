Kas kohvitootja reklaam lörtsib eestlaste üht kallimat mälestust või tekitab meeldivat nostalgiat?

Hiljuti jõudis ekraanile Paulig kohvi Eesti 100 telereklaami Heinz Valguga peaosas. Klipis kirjeldab Eesti laulva revolutsiooni märgiline persoon sündmusi, mis leidsid aset Eestis ja kuidas see mõjutas maailma. Valgu toonane kõne on legendaarne ning just seetõttu tõstatab Ad Angelsi loovjuht Veiko Tamjärv küsimuse - kas lause "ükskord me võidame niikuinii" kuulub rahvale ja seetõttu on vale seda maha müüa. Klipi loonud agentuur Tabasco esindaja on teisel arvamusel.

Aastaid tagasi puhkes Eestis "Tujurikkuja" saates kõlanud "Ei ole üksi ükski maa" skandaalike. Oli neid, kes arvasid, et pühasid laule ja tekste ei tohiks lörtsida ega parodeerida. Üks kritiseerija oli Tõnis Mägi. Hiljem tuli välja, et ta ise oli kunagi laulust "Koit" teinud paroodia "Toit". Nüüd on Heinz Valk emotsionaalses reklaamis promomas Pauligi kohvi, mis tal seda sama kõnet omal ajal ka kirjutada aitas. Veiko Tamjärv leiab, et see ületab eetilise piiri.

"Klipi tuumaks on igale eestlasele südamelähedane lause, milleni jõutakse nii: "See kõne ei tulnud lihtsalt. Palju tööd, vähe und. Õnneks aitas soome sõprade poolt saadetud kohv. Ükskord me võidame niikuinii. See lause tabas kümnesse...". Lõppkaadris näeme nagu reklaamis ikka toodet, mida reklaamitakse.

Pauligi telereklaam järgib kontseptsiooni, mida on bränd kasutatud ka varem. Oma lugu jagavad omal alal märgilised persoonid. Loomulikult jõuab jutt lõpuks hea kohvi olulise osani. Reklaamidega jätab tuntud kohvitootja sõbraliku, kultuuri ja inimest väärtustava mulje.

Peab tunnistama, et kõne all olev reklaam on emotsionaalne. Klipi alguses rahvuslik uhkus segatud paatosega. Lõpuks aga tundub kõik kuidagi kurb. Miks?

Paljude inimeste jaoks on Heinz Valk koos selle lausega rahvusliku iseolemise ja eesti identiteedi sümbol. Õige pea hakkas "Ükskord me võidame niikuinii!" elama oma elu ja muutus 90 ndatel laulva revolutsiooni lipukirjaks. Kõige austuse juures Heinz Valgu suhtes tundub, et ta müüs ära lause ja emotsiooni, mis ei kuulu enam ainult temale. Leidub palju inimesi, kes oma mälestusi tollest ajast ei sooviks mistahes kaubamärgiga seostada.

Reklaamitegijatest on välja kujuneud ettekujutus, et müügiedu nimel tehakse kõike ja balanseeritakse hea meelega ka eetika piiril, kui vaja. Kutsun üles reklaame luues arvestama seda tundlikku piiri, mida ületada ei maksaks," selgitas AD Angelsi loovjuht Veiko Tammjärv.

Autori vastus: inimese tsitaate ja kõnesid võib kasutada

Reklaamklipi taga on agentuur Tabasco ning copywriter Mart Metsama. Ta selgitab, et Pauligi reklaamklipp, kus astub üles Heinz Valk, on üks osa suuremast aastapäevakohvi reklaamikontseptsioonist. Lisaks Heinz Valgule kajastuvad teistes klippides lood Eesti autodisainerist ja Leedu kõrgushüppajast ehk tuntud inimestest, kes Pauligi kohvi juues oma tegudele tuge saanud.

"Kui selle loo esimese visandiga Heinzi Valgu juurde läksime, hakkas Heinz naerma ja ütles, et enam vähem nii oligi. Tema lemmik kohv oli sellal Pauligi "Presidentti" ja seda talle sõbrad ka Soomest saatsid. Nii et Pauligit juues sündisidki ideed ja see kuulus kõne, mis oli suuresti alguseks Eesti iseseisvusele. Hiljem kirjutas Heinz veel klipi teksti täpsemaks. Oleme siiski veendumusel, et reklaamides võib inimeste tsitaate ja kõnesid kasutada. Antud juhul oli tegu huvitava looga, mida oli põnev jagada ja kuulus lause, mille autor on Heinz Valk, on üks klipi osa, mitte Pauligi poolt ära ostetud slogan. Maailmas on mitmeid näiteid reklaamidest kus on kasutatud kuulsaid kõnesid. Ühe näitena võib tuua NBA ja Martin Luther Kingi kõne "I have a dream". Pigem toob reklaam need meeleolud uuesti meelde ja annab võimaluse tundeid uuesti läbi elada."