Kas tõesti suure lõpu algus? Maailma võimsaim sigaretitootja alustas Suurbritannias väga üllatava kampaaniaga

Esimest korda avaldas maailma suurim sigaretitootja Philip Morris väga kindla sõnumiga teate, et nad hakkavad vaikselt sigarettide tootmisest ja müümisest taanduma. Sellega alustati Suurbritannias ning kampaania sisuks on panna inimesed suitsetamist maha jätma. Jah, täpselt nii see on, kirjutab Marketing Week.

Tubakatootja, mis müüb teiste seas Marlboro sigarette, ostis jaanuari alguses reklaamipinda mitmes Suurbritannia üleriigilises ajalehes ning teatas, et nende uusaasta lubadus on „suitsetamine maha jätta." 2018. aastaks on neil lubadusi veel.

Marketing Weekiga rääkis firma Suurbritannia ärisuhete juht Mark MacGregor ja ta tunnistas, et on veider, et tubakafirma soovib, et 8 miljonit briti suitsetajat lõpetaks nende toodete ostmise. See on aga samm, mille ettevõte peab tegema.

„Ma ei ole suitsetaja ja ma näen endal rolli lõpetada firmal sigarettide müük. See tundub tohutu ülesandena," ütles ta.

Lisaks sellele, et tubakatootja soovib, et inimesed lõpetaksid selle kahjuliku tegevuse on nad pannud aluse ka „Sigaretivaba tuleviku" veebilehele ja kampaaniale, mis annaks suitsetajatele infot lõpetamise ja alternatiivsete variantide kohta. Nad soovivad ka toetada neid piirkondi, kus suitsetamise määr on kõrgem ning lisaks ootavad nad valitsuse heakskiitu, et nad tohiksid sigaretipakkidele hakata lisama infot lõpetamise ja alternatiivide kohta.

Kampaaniaga antakse ka teada, et firma on viimasel aastakümnel kulutanud arendustegevusele 2,5 miljardit dollarit ja just selle peale, et leida suitsetamisele alternatiive.

Loe veel

MacGregor ütleb, et see on osa tegevjuht André Calantzopoulose globaalsest plaanist saada „suitsuvabaks" - ning ütles, et juht ei teeks sellist suurt plaani kergekäeliselt.

Ehkki firma on oma turunduse ja arenduse teraviku suunanud tavasigarettidelt vähem riskantsete toodete peale ei ole nad veel paika pannud seda aega, mil nad sigarettide tootmise üldse lõpetavad.

„Me toodame sigarette lühi- ja keskperspektiivis. Kui meie neid ei müüks, siis müüks keegi teine. Me oleme kulutanud 2,5 miljardit ja see on tulnud just sigarettide müügist. Meil on 80 000 töötajat ja aktsionärid. Meil on nende ees kohustus, et enne otsuste tegemist on meil töös tasuv alternatiiv. Me peame ka neile tuleviku tagama," ütles ta.

„Suurbritannias sooviks me kindlasti kiirendada seda protsessi, et sigarettide tootmisest väljuda. Seetõttu tegime me ka selle teate. Me loodame, et need meetmed panevad üha enam inimesi lõpetama või alternatiive otsima. Me arvame, et meie roll on alternatiivide välja arendamine (nagu e-sigaretid), mis võimaldaks suitsetajatel see vahetus teha."

Reklaamid alternatiive ei maini, sest Suurbritannias on keelatud avaldada e-sigarettide reklaame, millele ei ole antud meditsiinilist litsentsi. MacGregor usub, aga, et suitsetajad ei ole lollid ning suudavad ise alternatiivseid viise otsida. Ta usub, et on siiski palju tööd teha, et tarbijaid harida.

„On selge, et suitsetajad on aja jooksul proovinud alternatiive, mis ei ole nende jaoks töötanud. Nüüd on aga valik palju laiem. Meiepoolne tähelepanu osutamine on hea võimalus neil taas ringi vaadata," ütles ta.

Ajalehereklaamid on laiema kampaania avalöök, mis saab hoo sisse aasta jooksul. MacGregor ei soovi rohkem infot jagada, aga ta ütles, et selle nähtavus ning jõulisus on palju suuremad kui 2. jaanuari lehereklaamidel.