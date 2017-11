Kas üllatavad tulemused? Milleks Eesti ettevõtted sotsiaalmeediat kasutavad?

Statistikaameti uuring näitab sektorite kaupa, mille jaoks ettevõtted sotsiaalmeediat kasutavad. Selgub, et lausa 92,6% neist, kes sotsiaalmeediat üldse kasutavad, kasutavad seda ettevõtte kuvandi kujundamiseks ja toodete turundamiseks. Nigelamad protsendid vaatavad vastu klientide kaasamises ning ettevõttesisese suhtluses.

Klientidelt tagasiside kogumist ja sellele vastamist kasutab 50,3% vastanuist. Töötajate otsimisel kasutatab sotsiaalmeediat 58,5% ettevõtetest. Äripärtneritega ja teiste organisatsioonidega koostööd teeb neis kanalites 30,4% vastanuist.

Niisiis võib öelda, et peamine põhjus, miks ettevõte Facebooki või teistesse sotsiaalvõrgustikesse läheb on enda ettevõtte reklaamimine ja toodete müük. Eks ole see ka loogiline. Facebookist on saanud väga oluline info levimise ja müügikanal.

Muide sotsiaalmeediakeskkondi kasutavad töötajate leidmisel enim finants- ja kindlustustegevusega tegelevad firmad. Tõenäoliselt on siin peamiseks kanaliks LinkedIN.