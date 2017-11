Kes on selgelt ees? Sotsiaalmeediakanalid, mille kaudu ostetakse enim kaupu ja teenuseid

Facebook on sotsiaalmeediaplatvorm, mis on selgelt kõige populaarsem koht ostude sooritamiseks ehk nö viimaseks klikiks. Sellise uuringu viis läbi eMarketer. USAs ütles koguni ligi 48% vastanutest, et on sooritanud ostu Facebooki kaudu. Instagrami puhul oli see protsent vaid 8,6, YouTube'il 4,5 ning Pinterestil 2,1%.

eMarketeri uuring tõi välja vaid „viimase kliki" ehk see ei arvestanud sotsiaalmeediakanalite muid mõjutusi seoses ostuotsuste langetamisega.

ViSenze poolt läbi viidud eraldiseisev uuring näitab, et umbes pooled USA sotsiaalmeedia kasutajad tegid kuus vähemalt ühe ostu, mis sai alguse sotsiaalmeediakanalist. Seal on toodud, et Facebook oli peamine kanal kolmandiku jaoks. Nende uuring oli laiapõhjalisem ning vaatles ka inimeste muud käitumist kui ainult viimast klikki ning nii said hea tulemuse ka Pinterest ja Instagram. Vastavalt 16,4 ja 12,5%.

Üha enam mõtlevad plarvormid sellele, kuidas vähendada seda aega, mis kulub reklaami nägemisest ostu sooritamiseks. Facebook tutvustas eelmisel aastal inimeselt-inimesele müümise keskkonda Marketplace, mis seob inimese asukoha andmed sellega, millised kaubad või teenused võiks teda huvitada. Kasutajad võivad seejärel otse rakenduse kaudu osta.

TechCrunchi arvates ongi just Marketplace peasüüdlane selles, et Facebook on viimase kliki osas suure edu saavutanud. 2017. aasta maikuus lisandus neile 18 miljonit uut toodet ning nad teatasid, et ostjate ja müüjate vaheline kommunikatsioon kasvas 77%.

Loe veel

Facebook ja tema piltide-jagamise keskkond Instagram on hakanud katsetama ka ostupostitustega, mille link viib otse müüja veebilehele. Facebookis on sellise reklaamitoote nimi „Collection" ning brändid nagu Adidas ja Tommy Hilfiger on juba näinud selles kasu. Pinterest on toonud välja Shop the Looki vidina, mis peaks samuti inimesi kiiremini ostma suunama. Nende kasutajate arv on aga Facebooki 2 miljardiga võrreldes pisikene.

Kaks erinevat uuringut jätavad siiski palju otsi lahtiseks. Need küll näitavad, et Facebook on viimase kliki kuningas, aga turundajad peaksid siiski vaatama suurt pilti, sest mõju omavad selgelt ka Pinterest, Instagram ja teised suured tegijad.