Kes on selle taga? Fotograafiahuvilised saavad oma ajakirja, mis saab olema tellijaile tasuta

Igakuises ajakirjas hakkab olema soovitusartikleid nii algajatele kui edasijõudnud fotosõpradele, lisaks „karbist välja" rubriik, kus tutvustatakse uusi tooteid ning intervjuud kohalike staarfotograafidega.

Ajakirja üks asutaja Peep Sooman ütles, et turul on nõudlus kvaliteetse fotoajakirjanduse järgi pidevas kasvutrendis, sest tänapäeval on põhimõtteliselt kõik nutitelefonide omanikud ju mõneti ka fotograafid.

„Esimesel aastal me raha peale ei mõtle, vaid lihtsalt teeme ajakirja täpselt nii hästi, kui oskame ja natuke paremini veel. Loomulikult tuleb pikas perspektiivis tegevuskulud nulli saada, aga seda kindlasti mitte tellijate rahakoti arvelt. Eesti fotokogukond on väärt head materjali ja sellest me täna lähtumegi ning veidi ehk ebaärimehelikult ütlen, et küll raha hea asja ise üles leiab," lisas Sooman.

Esimeses numbris on esindatud tippfotograaf Remo Savisaare looming, soovitused algajatele fotosõpradele, nõuanded tähistaeva pildistamiseks, intervjuu fantaasiafotograaf Terje Taltsiga ja nii mõndagi muud põnevat. Esimene number saadetakse kõikide tellijate e-posti 4. novembril.

Ajakirja lõid 4 fotosõpra Jan Lepamaa, Janek Laanemäe, Peep Sooman ja Priit Tammjärv. Ajakirja tellimiseks tuleb ennast registreerida veebilehel www.fotojutud.ee. Vaid paari nädalaga on ennast tellijaks registreerinud üle 1000 inimese.