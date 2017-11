Kolm südantsoojendavat pilti jõuludest ehk kui sa kujutad ette jõule, siis mida sa näed?

Joel Volkov kirjeldab oma kolumnis kolme piliti, mis meile väga tihti jõudude eel ja ajal teleekraanidelt vastu vaatavad. Ta ütleb, et inimesed ei oota sel perioodil reklaamidelt muud kui äratundmisrõõmu. See peaks olema jõulukingitus tarbijale. Midagi erilist, aga samas tuttavat. Nii ongi üles ehitatud legendaarsed jõulureklaamid. Millised pildid meie peades siis tavaliselt on kui kuuleme sõna jõulud?

Pilt number 1

See on segu laternavalgusest, õhetavatest põskedest, naerunäoga lastest ning krudisevatest sammudest värskel lumel. Seal on koht saanil, suurel kingikotil ja ülekaalulisel punasesse riietatud Jõuluvanal. Kust see tuleb? See ei ole Sinu mälestus. See on istutatud. Läbi filmide, vanade postkaartide aga ka suures osas läbi reklaamide. Pagana Coca-Cola! Ja niimoodi veel - otse Jeesuslapse sünnikätkil! Noh, mis siin rääkida, isegi soomlased peavad Coca-Cola-taati oma rahvussümboliks ja riigibrändi osaks.

Pilt number 2

Keegi imeliselt sõbraliku näoga naine (ema, abikaasa?), vaateaken. Palju heledalt valgustatud aknaid, mõned möödakäijad. Mina ja tema vaateakna valguses. Käpik käpikus, imelist Jõulumiraaži imetlemas. Suust tuleb auru ja taevast pudeneb pehmet laiska lund. Kusagil helisevad kuljused... Harrods, Harvey Nichols, Kaubamaja ... - aitäh kaupmeestele! Aitäh, et üks aasta härdamaid hetki on seotud teiste akendesse piilumisega! Need ei ole tegelikult aknad, need on altarid - ja me läheme iga kord õnge. Hea meelega.

Pilt number 3

Hämar soojades toonides tuba. Kamin. Sokk ripub simsil. Laual midagi auravat. Ehitud kuusepuu, mille all kuhjas kingid. Põlvkondi ühendavad pehmed naeratused. Laste hääled ja elav tuli. Kui see ei ole klišee, siis mis on? Aga Sa armastad seda. Sada korda nähtut, reklaamidest igituttavat ja iga aasta uuel moel teretulnut. Hoolimata sellest, et Su enda Jõuluõhtu võib olla sootuks midagi muud.

Tahame me või mitte, aga religioossest talvisest kontemplatsioonihetkest sai 20. sajandil ostupüha. Reklaam on Jõulu külge permanentselt kleepunud. Selles pole midagi imelikku ega halba. Tarbijatena oleme selle esile kutsunud ja inimestena oma Jõulu-projektsiooni lahutamatuks osaks liitnud.

Parimad reklaamitegijad ja tellijad mõistavad seda ning austavad Sind. Nad ei sunni vaatajaid pühade ajal järjekordset Poola tuumikpere pesupulbridraamat või puhituse vastase ravimi absurditeatrit imetlema. Head kaupmehed ei tüüta Jõulust hella hingega inimest soodsamast soodsama hakkliha või viinapudeli hinnaga. Väärikad reklaamiandjad püüavad Jõulupaiku inimesi üllatada millegi erilisega - teha imelise reklaamiga väike kingitus tarbijale. Ja teha seda nii, et meie sisse pandud Jõulupiltidesse lisanduks üks armas tunne lisaks.