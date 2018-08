Kompetentne meeskonnajuht säilitab ettevõtte konkurentsivõime.Ta vastutab ka hea tuju eest

Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja Siim Sarapuu tõdes, et heade spetsialistide edutamist juhtideks tuleb ette üsna sageli. Tema sõnul on see ühest küljest õiglane, kuid saab probleemiks siis, kui spetsialist jäetakse oma juhi rolli täitmisel üksi ja tal puuduvad tegelikult meeskonnatöö oskused. Niisiis hakkab spetsialist end juhi rollis kompenseerima eelkõige sellega, et töötab edasi spetsialistina, lahendades järjest kõikvõimalikke probleeme.

"Kuna enamasti on tegemist kohusetundlike inimestega, siis lähima paari aasta jooksul võib toimuda läbipõlemine. Miks? Spetsialistist juhiks edutatu oskab end teostada läbi selle, et olla veelgi parem spetsialist ning tunneb end ebakindlana ja ei oska end arendada juhi rollis," selgitas Sarapuu.

Seetõttu on tarvis lisaks erialastele teadmistele ka meeskonnatöö oskuseid. Sarapuu, kes aitas ka tänavu luua Tallinna Majanduskooli meeskonnajuhi õppekava, usub, et konkurentsivõime säilitamiseks on organisatsioonis või ettevõttes igal tasandil vaja kompetentseid juhte. Uuringutele tuginedes märkis ta, et juhte on vaja juba alates kümnest meeskonnaliikmest. "Kuigi see võib esmapilgul tunduda ressursi raiskamisena - kõik ju teavad ja teevad oma tööd, siis organisatsioonid nii teeninduses kui ka tootmises muutuvad järjest mitmekülgsemaks ja peavad olema pidevalt valmis muutusteks," Neid muutusi aitavadki õigel ajal ellu viia ettevõtte meeskonnajuhid.