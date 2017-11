Kõva sõna: Eesti firma loodud veebileht võitis rahvusvahelise tiitli

Eesti digiturunduse agentuuri WSI Online loodud www.myoton.com pälvis WMA WebAward 2017 konkursil maailma parima biotehnoloogia valdkonna veebilehe tiitli. Tegemist on esimese korraga, kui eestlased maineka konkursi 21-aastase ajaloo jooksul kõrgeima tunnustuse saavad. WSI Online'i tegevjuhi Kristjan Raude sõnul toetab selline tähelepanu kogu sektori ekspordipotentsiaali.

„Eesti on tuntud e-riigina. Rahvusvaheliselt vähem teatakse meie digiturunduse võimekust. Sellised auhinnad annavad aga piiritagustele tellijatele täiendava põhjuse siiapoole vaadata. Suurem usaldus ja tähelepanu on vesi kõigi siinsete tegijate veskile," rääkis Raude. Tema sõnul tuleb WSI Online'i käibest juba praegu oluline osa välismaale suunatud projektidest ning plaan on seda kasvatada.

Suure rahvusvahelise ambitsiooniga on ka parima veebilehe tiitli võitnud Myoton AS. Ettevõtte tegevjuhi Aleko Peipsi sõnul eristuvad suurepärased veebid headest ennekõike selguse, usaldusväärsuse ja läbimõeldud ülesehitusega. „Tipptasemel koduleht annab tootest võimalikult objektiivse ülevaate ja on aus. See pakub sihtgrupile olulist infot lihtsalt ja arusaadavalt. Meie veeb paistab silma läbimõeldusega ja usun, et see pälvis ka konkursi žürii tähelepanu," lisas Peipsi.

Raude sõnul on suurepärane veebileht eriti oluline rahvusvahelise haardega äridele. „Kui kliendid asuvad üle ookeani, siis on silmast-silma suhtlus ja oma toodete või teenuste presenteerimine mõnevõrra raskendatud. Seega teevad inimesed otsuse kättesaadava info pinnalt, milleks on sageli esmajoones veeb. Sel põhjusel tasub sinna ka investeerida," põhjendab Raude. Tema sõnul peaks koduleht panustama ennekõike müüki ja brändi väärtuse kasvatamisse. Kulu asemel on veeb potentsiaalne tuluallikas.

Hea veebi saladus on Raude hinnangul selge eesmärk, põhjalik taustatöö ja läbimõeldus ning hea koostöö nõudliku kliendiga. Parima tulemuseni jõudmiseks on vaja siirast soovi midagi tõeliselt ägedat teha.

WMA WebAwards on prestiižne veebilehtede konkurss, kus jagatakse tunnustust juba aastast 1997. Tänavu esitati võistlusele töid 52 erinevast riigist. Konkursil hinnatakse veebilehe disaini, innovatsiooni, sisu, tehnoloogiat, interaktiivsust, tekste ja kasutusmugavust. Žürii liikmeid on üle 200, sealhulgas näiteks Microsoftist, Yahoost ja IBM-ist.

WSI Online on Eesti digiturunduse agentuur, mis kuulub maailma suurimasse digiturunduse agentuuride võrgustikku WSI. Ettevõte alustas tegevust 2008. aastal. Sellest ajast alates on võidetud mitmeid auhindu ning jõutud Eestis oma valdkonna tippu. Eesmärgid on aga märksa kõrgemad.

