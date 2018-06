Kristjan Port: Stressiseisund teeb meid rumalaks. Hakkame uskuma kõikvõimalikke konspiratsiooniteooriaid

Muutused toovad endaga enamasti kaasa stressi, mis võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. „Kui muutuseid on ajas palju või need ei lõpe, paneb see intensiivsete protsesside jada meid pidevasse stressiseisundisse. Keeruliste küsimuste lahendamisega tuleb aga kõige loomingulisemalt toime just puhanud ja selge mõistus," kõneles Idea loovhommikul „Kuidas kasvada unistuste tiimiks?" väsimusest ja puhkamisest muutuste võtmes Tallinna Ülikooli õppejõud Kristjan Port.

Sagedased ettevõtte- ja tiimisisesed muudatused, kohanemine turu ja klientide nõudmistega, harjumine uute kolleegidega, uued tööülesanded, pidev enesearendamine - need kõik on paratamatu osa tänapäevasest organisatsioonist, mille sihiks on efektiivsus ja tulemuslikkus. Start-up'idele iseloomulikku kiirreageerimist ja paindlikkust proovivad juurutada ka klassikalisema ülesehitusega ettevõtted, kuid sellega kaasneb hulk stressi.