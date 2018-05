Kui palju Eestis podcaste tehakse ja kuidas neid hästi teha?

Mõtle läbi, milline su saade olema hakkab. See oleneb muidugi eesmärgist. Milleks sa üldse saadet teed? Mõtle, milline on saate struktuur? Kas sul on saates alati üks külaline või mitu? Kes on saatejuht? Kas nad vahetuvad? Kui palju nõuab su saatesarja iga episood kodutööd ja ettevalmistamist? Sellest hoolimata näitab kogemus, et ükskõik kui ideaalne saateplaan ka pole, tuleb seda episoodi salvestamisel kohendada, muuta intervjuu küsimusijne. Läbimõeldud struktuur loob saatest terviku ning eri episoodest seotud sarja.

Esimesteks saatekülalisteks vali inimesed, keda sa isiklikult ei tunne. Nii on saate tegemine lihtsam. Hea tuttava või sõbra intervjueerimine, eriti kui sa ei tunne end selles veel kindlalt, on pigem ebamugavam. Intervjueerimisekunsti lihvimiseks tasub teha esimesed saates vähem tuttavate inimestega - see viib küll mugavustsoonist välja, kuid kuna pead end kokku võtma, on tulemus kindlasti parem!

Mõtle oma podcasti kuulajate peale - kuidas sa oma uut taskuhäälingu levitad ja turundad ehk kuidas endale kuulajaid leiad? Milliseid kanaleid - uudiskirjad, Facebook, koduleht, iTunes, Soundclound - selleks kasutad ja milliseid mitte. Vali 2-3 olulisemat kanalit ning keskendu neile, sest see toob parema tulemuse kui kõikidesse kanalitesse natukesehaaval panustamine. Loe veel

Proovi saade teha tehniliselt võimalikult hea. Et helinivood oleks paigas ning jutt oleks alati hästi kuuldav. Inimesed kuulavad podcasteväga erinevates situatsioonides - kes klappidest tööl või linnatänavatel (müras) joostes või trenni tehes, kes autos. Seega on oluline, et helikvaliteet oleks võimalikult hea.

Küsi abi. Kui sa ei tea, kuidas teha tehniliselt head saadet, luua saate helisignatuuri või episoodi kokku lõigata - küsi abi. Ka sisu osas tasub teistega nõu pidada, Nii saad tõsta oma podcasti kvaliteeti, mis õige levitamise korral toob kaasa ka suure kuulajaskonna.

