Kuidas korraldada mõistliku eelarvega firma jõulupidu? Mida töötajad kindlasti ei andesta?

1. Kuula maad - linnast pärit infot sa juba tead

Kõige lihtsam on jalgratta leiutamisest loobuda ja küsida kogenumatelt soovitusi. Aga kellelt?

Internet on infost pungil, kuid seal on palju müra ja väärtusliku teabe leidmine on keeruline. Infost on iseäranis vähe abi, kui kirjas pole peo organiseerimisega seotud konkreetseid summasid. Sellist tundlikku infot aga sageli internetist ei leiagi.

Kui peokoht on juba paigas, ära pelga sealselt kontaktisikult nõu küsida. Suure tõenäosusega on seal varemgi üritusi korraldatud ja meelelahutajate tase (ning hinnad) on teada. Hea õhtujuht ja/või bänd ei pea tähendama röögatut väljaminekut. Tõeliselt andekaid tegijaid õnnestub leida ka soodsa hinna eest. Eriti suur tõenäosus on peidetud pärleid avastada väljaspool Tallinna.

2. Pane boss räppima

Kõige lihtsam oleks jõulupidu lasta korraldada mõnel üritusi korraldaval firmal. Aga see pole kindlasti soodsaim. Spetsiaalsed organiseeritud seltskonna- ja seiklusmängud on põnevad, kuid kui maksumus kujuneb osalejate arvu põhjal, toob see kaasa tõsise väljamineku. Mänge ja võistlusi saab edukalt korraldada ka ise.

Viktoriin on tõeline klassika, mis lahutab imehästi meelt. Teema saab valida vastavalt kollektiivile. See võib, kuid ei pea ettevõttega seotud olema. Viktoriini korraldamine ei maksa mitte midagi, olles sellegipoolest efektselt teostatav. Kahooti sarnased veebikeskkonnad võimaldavad küsimused kenasti ette valmistada ja vastused hõlpsasti kokku koguda läbi vastajate isiklike nutiseadmete. Veidi fantaasiat ja head nalja ning kollektiivi lõbus tuju on garanteeritud.

Mida veel ise teha saab?