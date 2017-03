Kuidas müüa kondoome hindudele? Durexil on vastus

Reckitt Benchiser Groupi nimi ei ütle paljudele midagi, aga nad on kondoomibrändi Durex tootja. Neid teeb murelikuks, et hindud ei julge kondoome osta. Vaid vähem kui 6% India naistest peab kondoomist kui kaitsevahendist lugu. Riik on aga HIV leviku poolest maailmas kolmandal kohal. Reckitti Durexi India harul on idee, kuidas konsvervatiivsed hindud kondoome ostma panna, teatasid nad reedel.

Nad hakkavad tootma kaht kondoomi sisaldavat pakki, mis meenutab nahast märki, mida õmmeldakse teksapükstele. Klientide häbitunnet peaks see oluliselt vähendama. Seks on nimelt Indias tabu teema.

„Küsides Durexi teksaseid on cool," ütles Reckitti India haru turundusdirektor Rohit Jindal. „See kõik on mõeldud selleks, et seksi ja kondoome normaliseerida."

Riik on püüdnud kondoomile ise turundust teha aastakümneid, kuid 15-49 aastaste naiste seast, kes on pikas suhtes, on endiselt vaid 6% selliseid, kes kondoomile loodavad. Jaapanis on see protsent 46 ning Hiinas 8,3.

Sugugi kõik ei usu, et Durexi plaan hea on. „See on vaid turundusnipp," ütles üks asjatundja.