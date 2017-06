Kuidas müüa tervist

Kristjan Port Foto: TLÜ

„Tervis on kaup, mis täidab oma lubadusi osaliselt,“ väidab hiljuti Tallinna ülikooli professoriks valitud Kristjan Port. „See on kaup, mis algul töötab ja hiljem ei tööta.“ Samas on tervis kaubana ebatavaline – kui üks annab seda ära, ei saa keegi teine seda juurde.