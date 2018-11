Kuidas oma e-poe käivet kasvatada?

E-kanalitest mõne toote või teenuse tellimisega on kokku puutunud tervelt 85% üle 15aastaseid Eesti elanikke ja seejuures on pea pool elanikkonda e-kaubandusega kokku puutunud viimase kuu jooksul. See näitab selgelt e-ostlemise kiiret kasvu, eriti just viimasel ajal.

Käesolev aasta on olnud murranguline ka nutiseadmetest tehtud ostude arvu poolest, mis hakkab ületama arvutitest tehtud ostude arvu. Eri uuringute järgi kasutab lausa 70% noori ostude sooritamiseks peamiselt ainult nutiseadmeid. Eestis on suhteliselt kurioosne, et väga paljud e-poed ei ole mobiilisõbralikud ning veel praegugi leidub küllalt palju oma sektori turuliidreid, kes ei panusta e-kauplemisse üldse või teevad seda minimaalselt. Nii kaotavad nad suure konkurentsieelise ja ka osa käibest. Samal ajal on mobiili- ja meiliturundus kiirelt muutunud ning täna ei toimi enam see, mis eile.

E-ostlemisega on kõige sagedamini kokku puutunud alla 44aastased, kellest 58% elab Tallinnas. Internetist mitteostnute seas on enim üle 65aastaseid, kelle jaoks oleks e-kaubanduse kasutama hakkamisel olulisimaks teguriks see, kui toodet saaks hõlpsalt tagastada, aga ka see, et isikuandmete turvalisus oleks tagatud – neil oleks e-poodi külastades kindlustunne. Siin peitub tähelepanu- ja kasvukoht e-poodnikele.

Üldjuhul on internetis tehtud ostud planeeritud, sagedamini just 34–44aastastel. Iga e-kaubandusega kokkupuutunu on enne ostu sooritamist kogunud eelinfot keskmiselt kahest kanalist. Kui mehed koguvad eelinfot sagedamini foorumitest, netikommentaaridest ja teistest e-poodidest, siis naised seevastu Facebooki fännilehtedelt. Samal ajal teame me kõik, et sotsiaalmeediakanalid kui turundusvahendid on oma poliitikat muutnud ja tavapärane turundamine ei anna enam nii häid tulemusi.