Kuidas turundada midagi, mis on siiani veel paljuski tabu?

Kanep on tänaseks legaalne 29 USA osariigis ning üks selle müümise ja turundamisega tegelev inimene räägib, milliste takistustega tal tuleb kokku puutuda, kui ta soovib oma brändi tutvustada ja selle tuntust kasvatada, kirjutab Marketing Week.

USA osariikide kogemus näitab, et nad suudavad väga edukalt koguda kanepilt makse ja suunata raha ühiskonda tagasi. Lisaks on vähenenud kuritegevus kuna igasugune diilerite teema on kadunud. Nüüd on isegi Suurbritannias neid parlamendi liikmeid, kes räägivad kanepi legaliseerimise plussidest. Neid leidub igas parteis. Liberaalsete Demokraatide liider Vince Cable on isegi öelnud, et Suurbritannia majanduse võit oleks 6,8 miljardit naela. Selgelt on siiski praegu peal arvamus, et kanep on tervisele kahjulik ning legaliseerimine välistatud. Eks aeg näitab, mis saab.

Colorados võis meditsiinilist kanepit müüa juba 2000ndast aastast alates. 2014. aastal lubati see laiemasse kasutusse. See esitab ettevõtetele, kes otsustavad kanepiäriga tegelema hakata, päris suure turundusväljakutse. Kuidas ehitada üles bränd ja leida kliendid, kui tööstusharu on nagu Metsik Lääs?

Vastust sellele küsimusele teab ehk kõige paremini 48-aastane ettevõtja Jay Griffin. Tema sai kanepimüügiloa 2009. aastal. Nüüd on ettevõtte ja brändi nimi Dank. Alguses arvas ta, et ta suudab müüa 2500 dollari eest päevas, aga tal on läinud palju paremini. Keskmine käive päevas on 14 000 dollarit.

Ta ütleb ise, et tema edu taga on turundusstrateegia loomine majas sees ning et nad sihivad mitmeid inimrühmi alates pensionäridest ja lõpetades joogat harrastavate emadega. Neil on joogakoht, kus saab kanepit tarbida ning nad korraldavad „Danksgivingu" pidusid. „Meie igapäevased kliendid on kõikidelt elualadelt, millele vaid mõelda annab."

Danki brändi ehitamine on olnud siiski keeruline. Reklaamimine on lubatud vaid siis, kui osariigi regulaator nõustub, et vähemalt 70% neist, kes reklaami näevad on üle 21-aastased. See välistab peaaegu täielikult välireklaami. Vaid flaierite jagamine täiskasvanutele mõeldud baarides on lubatud. See tähendab, et täna peab Griffin, kes on nii Danki looja kui ka turundusdirektor, kasutama palju suust-suhu turundamist.

„Me ei saa reklaamida oma toodet nagu õlletootjad. Seega on minu turundusplaani keskne osa hariduslik. Me teeme koostööd kohaliku meditsiinisektoriga ning harime kohalikke, kuidas kanepit turvaliselt tarbida. Ma usun, et meie müügile on väga oluline, et bränd seisab millegi jätkusuutliku eest."

Griffin ütleb, et Dank suunab oma turundusteraviku peamiselt kolmele sihtgrupile - Colorado aktiivsetele suitsetajatele, vanadele inimestele (kellele kanep pakub valu vaigistamist) ning muusikanautlejad (ta ütleb, et muusika ja kanep käivad käsi-käes). Strateegia keskmes on sotsiaalmeedia postitused ja need on toonud nende juurde väga erinevat klientuuri.

„Algne arvamus oli, et ainult 20ndates aastates inimesed suitsetavad kanepit, aga ma olen näinud igasugu inimesi tulemas välja kanepi-kapist pärast seda kui see legaalseks muudeti. Me promome jooga-elustiili ja naiste heaolu ning see grupp moodustab juba väga suure osa meie müügist. Meil on ka üle 90-aastaseid kliente - kanep on neile andnud uue elu mõtte.

Instagram sulgeb Danki kontot regulaarselt , aga Griffini sõnul on see vaid märk, et nad teevad head tööd ja et nende toode töötab. Kuna nende taga on kogukond ja nad teevad „olge lahked" stiilis brändingut, siis on selliste raskustega võitlemine palju kergem.

„Me anname ära särke ja muud nänni, et tekiks suust-suhu reklaam ja et kliendid räägiks meist ka sõpradele. Meil on ka üks esimestest Colorado ettevõtetest, kel on toodetel oma brändilogo. Meil on majasisene graafiline disainer. Kõik see on kogukonnas tekitanud tunde, et Dank on „meie koht"."

Griffin soovib oma brändi laiendada ka mujale ning miks mitte tulevikus ka Suurbritanniasse. Nad on seitse aastat brändi üles ehitanud ja ta loodab, et nad on atraktiivsed. USAs soovivad nad mitmes linnas omada kanepipoekest pea igal tänaval.

Griffin usub, et peagi saavad kanepimüüjad riigis vabamalt tegutseda. Praegu on see üleriigiliselt veel keelatud tegevus. Ta usub, et kanepimüük on üks jaekaubanduse liik, mis maailma peagi raputab.

„Ühel päeval jooksevad kanepi reklaamid ka Super-Bowli ajal - see on vaid aja küsimus. Kui kanepi meditsiiniline kasu saab laiemalt selgeks, näiteks depressiooni leevendamisel, tulevad üha enam inimesi sellega kaasa. Siis kaob punane joon ja muutuvad seadused. Iga Suurbritannia ärimees, kel vähegi mõistust peas, teeb juba plaane puhuks, kui kanep legaliseeritakse. See on väga-väga suur ärivõimalus."