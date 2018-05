Kuidas üritusturundus su eesmärgid täidab?

Olles osalenud enam kui 1500 sündmuse korraldamises, võin kinnitada, et see on parim riskide maandaja. Kogemus aitab valida variantide A, B ja C vahel, kaaludes objektiivselt, aga ka intuitiivselt kaasnevaid plusse ja miinuseid. Kui tead, mis kõik võib valesti minna, on lihtsam jõuda ka võiduka lõpuni. Lihtne näide on muusikalise etteaste valik, mis ka reaalselt osalejatele elamuse pakuks ja kaasa tõmbaks.

2. Korraldaja teadmised

Ürituse korraldaja teadmised materialiseeruvad tellija jaoks ajas ja rahas. Ühe ja sama eesmärgini võib jõuda mitmel viisil. Ka kogenud tegija jaoks võib sobiva ruumi või kontseptsiooni leidmiseks kuluda tunde ja päevi, aga tõenäosus, et tal on sobivad

kontaktid ja kogemus, teeb sellest kliendi jaoks optimaalsema teekonna. Efektiivsuse tagab teadmine, millistest etappidest erinevad tegevused koosnevad ning millises järjekorras neid ellu viia. Teadmised lubavad rõhuda ennekõike tegevustele, mis pakuvad keskkonna kujundamisel kõige enam lisaväärtust. Hea üritus pakub osalejatele ka mitmeid kõrvaltegevusi, et igaüks saaks luua endale meeldiva keskkonna.

3. Põhjalik taustatöö

Tagasi algkooli - taustatöö mõjutab oluliselt tulemust. Hea üritusturundaja oskab küsida õigeid küsimusi, et koguda vajalik sisend. Sellest kooruvad välja sündmuse fookus, tegevused, esinejad, meelelahutus, toitlustus jne. Vajaduste analüüs määrab näiteks koha valiku, et see toetaks keskkonnana fookuses olevat toodet või teenust - sündmuspaik olgu rustikaalne, luksuslik või mänguline - peaasi, et klapib eesmärkidega.

Mida üritusturundajad ootavad tellijalt?

Ürituse tellijal on kaks olulist ülesannet. Esiteks panustada sisendinfo kogumisse ning teiseks tulla sündmusele positiivse suhtumisega ja anda endast kohapeal kõik, et seatud eesmärk saaks täidetud. Et töö sujuks tõrgeteta, tutvustatakse tellija meeskonnale põhjalikult saabuva sündmuse sisu ja planeeritud kõrvaltegevusi. Käiakse läbi detailid, kuidas neist maksimaalselt kasu lõigata ning arutatakse lahti erinevaid stsenaariume. See annab vajaliku enesekindluse ja kontrollitunde.