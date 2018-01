Kuidas viia oma veebileht uuele tasemele?

Veebilehe kasutajaid tundma õppides on sul võimalik pakkuda neile sobivamat kasutajakogemust, suurendada klientide hulka ning säästa raha täpsemalt suunatud reklaamidega.

Tänapäeval ei saa ükski edukas ettevõtmine hakkama korraliku veebileheta. Samas leidub veel küllaltki palju neid, kes usuvad, et veebileht on ühekordne investeering ja töötab edaspidi täiesti iseseisvalt. Päris nii ilus see siiski ei ole. Selleks, et inimesed veebilehte ka reaalselt külastaksid, tuleb näha vaeva. Oluline on luua pidevalt uut ning sihtrühmale relevantset sisu, optimeerida oma veebileht otsingumootoritele, olla aktiivne sotsiaalmeedias ning tõenäoliselt kasutada ka tasulise reklaami võimalusi.

Õnneks on üha rohkem ettevõtteid, kes juba teevad kõiki eelmainitud tegevusi, et oma veebilehele pidevalt uusi külastajaid leida. Suur osa neist aga jätavad tegemata ühe väga olulise sammu. Nimelt jätavad paljud saidi omanikud ja haldajad mõõtmata oma tegevuste tulemuslikkuse. See aga võtab neilt ära võimaluse hinnata, kas investeeritud aeg ja raha on end ära tasunud, ning saada infot selle kohta, kuidas oma lehte veelgi paremaks teha.

Olles suhelnud paljude Eesti ettevõtjatega seoses nende veebilehtedega, on küll näha mõningaid märke olukorra paranemise suunas, kuid arenguruumi on veel kõvasti. Näiteks on küllaltki palju neid, kes on saidile külge pannud küll turul laialt levinud Google Analyticsi tarkvara ning võib-olla veel mõne tracker'i, kuid ei mäleta millal nad viimati kogutud andmetele tõsisemalt otsa vaatasid, rääkimata selle põhjal mõne olulise otsuse vastuvõtmisest.

Lisaks paljudele tuntud Google'i ja Facebooki tööriistadele, mis pakuvad pigem ülevaatlikke numbreid, on turul saadaval tarkvara, mis on välja töötatud just kasutajate käitumise analüüsimiseks. Sellised tööriistad annavad suurepärase ülevaate sellest, kuidas külalised teie veebilehte kasutavad ning mida võiks edaspidi muuta ja paremini teha.

Üks selliseid tööriistu on Eestis arendatav Reflective Data, mille taga on veebianalüütikaga seotud teenuseid pakkuv ettevõte, kes hakkas mõned aastad tagasi sobiva tööriista puudumisel arendama täiesti uut. Reflective Data tarkvara annab oma klientidele täiusliku ülevaate nende kodulehest, analüüsides seejuures põhjalikult veebis asuvaid vorme, külastajate hiireliigutusi, kerimist, klikke ning palju muud. Muu hulgas annab see tööriist võimaluse küsida oma külalistelt otse, mis on ühe või teise tema tehtud otsuse taga. Näiteks: “Mis hoiab teid tagasi seda toodet ostukorvi lisamast?”.

