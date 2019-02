KULDMUNA 21 | Sotsiaalmeediabüroo looja: influencerid on praegu trend, aga näiteks virtuaalreaalsuse lahendused on Eestis alles lapsekingades

Väga, väga aktiivselt. Olen kirjutanud hunniku lugusid valmis ja otsin endale kaaslasi, kes soovivad aktiivselt panustada. Osa bändist on olemas ja teeme juba proove, aga lauljate osas olen veel tasapisi huviliste otsingul. Nädalvahetusel kasutan oma vaba aega lugude kirjutamisele, lindistamisele ja enda muusikaalasele harimisele. Ja siis aeg-ajalt toimuvad esinemised muude projektidega. Sel aastal kuuleb kindlasti minu muusikast veel.

Kuidas sai siis muusikust digiturundaja?

Tegelikult oli see väga lihtne. Minu tiineka aeg möödus Rate.ee's chillides ja kui Myspace tuli, siis seal sai oma bändi promotud. Siis tulid muud kanalid, kus enamuse ajast kulutasin oma musa tutvustamisele ning teiste artistide ja kuulajatega suhtlemisele. Olime Bedwettersiga vist esimene bänd Eestis, kes tegi enam-vähem regulaarselt vloge. Aasta oli siis vist 2008.

Mingi hetk oli selge, et majanduslangus pitsitab sissetulekuid ja nii ma oma esimese päris töökoha turundusagentuuris Taevas leidsin. Seal algas siis korralik eluärikool peale. Mida kliendid tahavad? Kuidas panna see ettevõtete maailm sotsiaalmeedia-digimaailma? See kõik oli hästi põnev. Mõlemal rindel - muusika ja ärimaailma vahel - katsetamine andis palju ka muusika promomisele kaasa. Eks ma kõige selle käigus sain järjest paremini aru, kuidas Internet töötab ja mis võimalused seal on. Lisaks õppisin BFMis suhtekorraldust ja eks huvi oli alati ärimaailma poole vaadata.

Ligi kuue aasta eest hakkasidki looma digitaalagentuuri Vurr. Millest tuli mõte teha selline agentuur?

Mingi hetk tundus, et tegin oma projektide juhtimisel kõike: idee, sisu, arveldus, juhtimine. Kuidagi ei saanud aga kõike, mida nõudsin tööandjalt ja siis arvasin, et mis seal ikka, proovin ise. Juhtus nii, et lahkusime koos kolleegiga ja kuu aja pärast olime pankrotivara laos, ostsime toolid ja lauad ja hakkasime mõtlema, et mis me siis oskame ja teeme. Suutsime üsna kiirelt oma nišši lukku lüüa ja ettevõtte nime välja mõelda. Põhimõtteliselt saime müüa oma senist kogemust ja tuleviku turundusvisiooni.

Siis hakkasimegi julgelt tegema kõnesid, mis küll 90 protsenti feilisid. Kogemused olid kõvad, aga keegi ei võtnud kuulda kahte suvalist 25-aastast noort kutti. Pisikese tööotsa haaval kliendibaas siiski kasvas ja saime rohkem oma oskusi näidata. Iga klient jäi meiega. Eks sel hetkel polnud kellelgi turul aimu meie teenusest, selle tulevikust, selle hindadest ja ka ootustest, mille tulemusena töötasime 24/7, et seda põhimõtteliselt nullist koos konkurentidega luua. Arenesime koos muu maailma ja sotsiaalmeediast leitava inspiratsiooniga, iga aastaga kasvas ka meeskond ja muutusid rollid. Oleme töötanud ka 14-liikmelise meeskonnana, kuid saime aru, et suurem arv ei tee meeskonda efektiivsemaks ja nüüdseks on meid 11. Iga järgmine päev on üllatus ja uus väljakutse.

Olid agentuuri loomise ajal kõigest 25-aastane. Kas oli ka kõhklusi, et vanus või kogemused seavad Sulle mingeid piiranguid?

Neid piiranguid oli nii peas kui igapäevaselt tajutavalt väga palju. Terve mu elu on olnud vanemad ja targemad inimesed ümber, kes seavad mind kahtluse alla. Vähemalt on tundunud nii. Ma olin umbes 23, kui ma käisin Eesti suurimate ettevõtete turundusmeeskondade ja juhtide ees Facebookist rääkimas. Sel ajal oli Facebookis ligi 73 000 eestlast.

Rääkisin, et teeme mingi like'ide kogumise kampaania. See oli ikka meeletu eneseületus ja kogemus, sest enda seisukohti tuli kogu aeg kaitsta ja väga tihti oli see päris raske. Raskeks tegi eriti see, kui keegi suurem, tähtsam või vanem mõtles, et sõidab sinust lihtsalt üle. Selline kogenematu tunne oli sel hetkel, aga praegu mõeldes oli see okei, sest ma olingi tol ajal päris noor.

Minu arust esimene aasta Taevas töötades ma ei julgenud midagi öelda. Ma lihtsalt ei tundnud, et ma oskaks sellel tasemel rääkida. Kogemused tulid iga korraga ja nii kasvas ka enesekindlus. Suurenes ka arusaamine ärimaailmast selle suhtlusviisidest.

Kui juba alustades oli unetuid öid palju, siis eks neid on siiani. See meeletu ambitsioon, et kuidas ennast tõestada, maksma panna ja ületada, on see mis viib edasi. Sama kehtib ka musa tegemise juures. Lõpuks kogunevad sinu ümber õiged inimesed, partnerid, kliendid või kolleegid ja kui oled ise aus ja õiglane, siis suhted laienevad ja nii kasvad iga päevaga. Tegelikult piiranguid paneme me endale oma peas ise, sellega tuleb töötada.

Mis oli agentuuri loomise juures kõige keerulisem?

Raamatupidamisega tegelemine ja klientide leidmine. Mingi hetk, kui liitusime läbi juhuste Creative Unioniga, siis hakkas asi mõnusaks minema ning saime lõpuks vajalikku tuge ja abi, et keskenduda oma asjale. Ligipääs klientidele ning teiste agentuuride usaldus ja koostöö kasvatasid meid väga palju. Me oleme agentuurina alati hästi paljudega koostööd teinud ja arvan, et see ongi hästi oluline.

Praegu on kõige keerulisem ettevõtte juhina kõigega tegelemine ja erinevate projektide juhtimine. Selline multitasking kurnab meeletult.

Millised on olnud põnevaimad projektid või suurimad väljakutsed Vurris?