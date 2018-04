Kuldmuna konkursil pronksi saanud tööd süüdistatakse plagiaadis

Kuldmuna konkursile esitati tööd, kus on ravimipakendite disanil kasutatud väga sarnaseid töid Malika Favre töödele Sodiaagi sarjast, kirjutatakse Eesti disainerite Facebooki grupis.

“Kaks pakendiillustratsiooni on häbematu plagiaat minu sodiaagi töödest,” kirjutas Malika Favre Defolio platvormile, kus viiakse läbi ka Kuldmuna konkurss. “Ma võtan nüüd antud agentuuri ja autoriõiguse omaniku suhtes kasutusele õiguslikud meetmed.”

“Olen veendunud, et te ei olenud rikkumisest teadlikud kuid löövtööstuses on see nii tavaline,” jätkas ta. “Olen kindel, et mõistate, et see projekt tuleb kohe peatada ning auhinnad tuleb tühistada.”

Defolio kodulehel on auhinnatöö juures märgitud, et inspiratsiooni ammutasime legendidest ja lugudest, sest neil on kombeks rõõmsalt lõppeda. 22 pakendist saab kokku üks õnnelik muinasjutt.

Rõõmu vitamiini tootepakendi disainer on Sten Kivissaar, kunstnikeks on Vladimir Prjadilishikov, Andrus Lember ja Kadi Hugo, projektijuht Aigi Sool ja strateeg Madis Taras.

Kõnealuse töö valmistas Division ja töö tellis RÕÕM.

"Eesti apteekrid tulid kokku ja töötasid üheskoos välja täiesti uue toidulisandite sarja, et pakkuda Eesti inimestele just neid vajaminevaid vitamiine ja mineraalaineid, millest siinses kliimas elades kõige enam puudus on. Nüüd on selgunud tõsiasi, et kahe RÕÕMu toidulisandi pakendi kujunduste näol on tegemist plagiaadiga," teatas Rõõm kodulehel. "Me oleme sellest väga löödud, sest olime kujunduste väljatöötamise jaoks korraldanud konkursi, mille võitis tuntud ja usaldusväärne loovagentuur Division. On äärmiselt kurb, et usaldusväärse ajalooga ja Eesti disainimaastikul silma paistnud agentuur on sellise vea läbi lasknud ja niimoodi tekitanud mainekahju nii endale kui meile nende kliendina. Loodame, et Division leiab tekkinud olukorrale kiire lahenduse."