Kuldmuna tööde vastuvõtt on alanud - saa osa Eesti suurimast reklaamikonkursist

Eesti suurim ja prestiižseim reklaamikonkurss Kuldmuna võtab alates tänasest vastu võistlustöid. Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu (ETKAL) poolt korraldatava konkursi parimad kuulutatakse välja Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal 16. märtsil.

ETKALi tegevjuht Lola Tehver lausus, et tänavu 20. juubeliaastat tähistav Kuldmuna konkurss üllatab mitmete uuendustega, tehes suure hüppe nii sisu kui ka vormi osas. Näiteks on kokku kutsutud senisest suuremad žüriide koosseisud ja loodud mitmeid täiesti uusi kategooriaid.

Tehveri sõnul on tänavu kokku kutsutud senisest suuremad žüriide koosseisud, et tagada laiemapõhjalisemad otsused, mis võtavad arvesse nii kohalikku konteksti kui ka tööde iseärasusi.

Kuldmuna 2018 žürii esimehed on:

Reklaam 1: Joel Volkov

Reklaam 2: Olav Osolin

Digi: Rain Pikand

Disain: Ionel Lehari

Üritusturundus: Janek Reimal

Suhtekorraldus: Janno Toots

"Kuna Loovusfestival Kuldmuna tähistab tänavu juba auväärset kahekümnendat juubeliaastat, siis pidasime oluliseks, et meie žüriide etteotsa asuvad auväärsed esimehed, kes on Eesti turunduskommunikatsiooni maastikul vähemalt sama kaua tegutsenud," lausus Tehver.

Tehveri sõnul on ka põhjalikult üle vaadatud Kuldmuna kategooriad, et need vastaksid tänasele turuolukorrale ja loodetavasti motiveeriksid agentuure ka rohkem töid esitama. Loodud on ka mitmeid täiesti uusi kategooriaid, mis võtavad arvesse innovatsiooni reklaami- ja turundusvaldkonnas.

Uued kategooriad on:

Poster & erilahendus välireklaami kategoorias

Masspostitus & ärikingitus otseposti kategoorias

Bränditud sisu sotsiaalmeedias & klassikalises meedias

Eraldi tootekampaania ja teenusekampaania (väike & suur)

Ostukoha reklaam

Reklaamtekst

Eraldi mini-bränding, bränding & rebränding

Eraldi igapäevakaubad & eksklusiivtooted pakendi kategoorias

Bännerreklaam digi kategoorias

Produktsioon üritusturunduse kategoorias

Sündmuste kommunikatsioon, sotsiaalkampaania, integreeritud kommunikatsioon ja digikampaania ning parim PR agentuur PR kategoorias

Tööde ametlik vastuvõtt algas täna ning kestab kuni 25. veebruarini. Töid saab esitada sellelt veebilehelt. Hilinejate töid võetakse vastu 26. veebruarist 4. märtsini.

Pääsmete müük auhinnagalale on samuti alanud ning veel homme kella 10ni saab pileteid osta Ticketeri veebikeskkonnast soodushinnaga 99 eurot. Alates 30.01 kell 10.00 maksab gala pääse 119 eurot.

Sel aastal on uksed pidulistele avatud kuni kella 3ni öösel. Kuna Kuldmuna tähistab tänavu 20. juubeliaastat ja tegemist on sedavõrd auväärse peoga, siis avab Kuldmuna uksed ka linnarahvale.

Tänavuse Kuldmuna kohta saab täiendavat infot nendelt veebilehtedelt:

Facebook (Kuldmuna)

Facebook (Kuldmuna 2018 auhinnagala)

ETKALi koduleht

ETKAL Facebookis

ETKAL on Eesti üritusturundus-, reklaami-, meedia-, PR-, disaini- ja digiagentuuride ühine katusorganisatsioon. Erialaliidu eesmärkideks on turunduskommunikatsiooni valdkonna arendamine Eestis, sektori maine ja ühiste seisukohtade kujundamine ning huvide esindamine suhtluses avaliku võimu ja teiste osapooltega.