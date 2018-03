Kultuurikatlas pärjati parimaid reklaamitegijaid, turundajaid, disainereid ja suhtekorraldajaid

Täna toimub Kultuurikatlas Kuldmuna 20. juubeligala, kus saavad pärjatud Eesti parimad turunduse, reklaami, suhtekorralduse- ja disainiinimesed. Õhtut juhib Henrik Kalmet. Üritus päädib üllatuskülalise esinemisega. Delfi pakub vaatajaile otseintervjuusid võitjatega ja vahetuid emotsioone.

Täna kell 21:00 alustab Delfi otseülekannet Kultuurikatlast. Kuldmunade üleandmine siis küll juba täie hooga käib, kuid meie liitume siis, kui on oodata kulminatsiooni. Kätte antakse reklaamimunad ning ka aasta agentuuride auhinnad. Püüame tabada emotsioone ja võidumõtteid. Milline on Eesti reklaami, turunduse ja disaini hetkeseis? Kes on parematest paremad? Milline on edukate võidujoovastus ning kui suured on auhinnast ilma jäänute pisarad?