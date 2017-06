Kümme soovitust alustavale ettevõtjale

Ettevõtlusega alustamine on lihtsam kui kunagi varem. Seda mitte ainult asutamise juriidilist poolt silmas pidades. Ettevõtlust toetavad ka erinevate ärimudelite mitmekesisus, võimalused leida ideele rahastus, kasvatada oma idee suureks erinevate ettevõtlusinkubaatorite ja start-up-programmide kaudu.

Hoolimata muutuvast ettevõtlusmaastikust ja äriideede olemusest, jäävad ettevõtluse põhitõed pea alati samaks. Seega on hea meelde tuletada, mida peaks alustav ettevõtja kõigepealt meeles pidama ning millele keskenduma, et saavutada oma ideele jätkusuutlikkus ja mis peamine – et leiduks turgu ja tarbijaid toodetele-teenustele.



Äriideest vahest tähtsamgi on teostus!

Tänapäeval pole peaaegu ükski idee uus. Maailm meie ümber on nii mitmekesine, konkurents üha tihedam. Keegi, kes arvas, et on leidnud idee, mille peale pole keegi varem tulnud, peab varem või hiljem pettuma.

Idee saab suureks ja jääb ellu ainult siis, kui ettevõtja keskendub oma ideele läbi väärtuse, mida soovib oma klientidele pakkuda. Ideed on lihtne kopeerida, kuid selle teostust juba oluliselt keerukam.



Miski pole väärtuslikum kui hea meeskond!

Üksi võib paljugi saavutada, kuid iga organisatsiooni juht teab, et meeskond tagab sünergia – 2+2 võib vahel võrduda ka viiega. Keegi pole võimeline üksi kõike parimal tasemel tegema või kõiges suurepärane olema. Leia omale usaldusväärsed partnerid ja eduks on juba suuremad šansid.



Miks peaks keegi Sinu toodet või teenust ostma?

Mõtle, miks Sa soovid seda ideed ellu viia? Mida pakud oma võimalikele klientidele? Miks peaks keegi tahtma Sinu tooteid osta? Keegi ei osta asju niisama, iga toode ja teenus peab olema vajalik. Mis on Sinu toote väärtus?



Kas Sa tead, kes on Sinu klient?

Kõik inimesed ei ole kliendid. Ka maailma suurimate firmade puhul mitte. Püüa enda ideed fokuseerida, leia üles kliendigrupp, kelle vajadused kattuvad parimal moel Sinu toodetega. Tänapäeval minnakse klientide otsingutel iga pisiasjani, sest kusagil on kindlasti hulk tarbijaid, kellele võib just Sinu idee sobida.



Raha ei ole maailmast otsa saanud!

Vahel tundub, et raha ei ole, laenu ei saa, keegi ei soovi investeerida Sinu ideesse. Tegelikult on raha väga palju, raha, mis otsib võimalust kasvada. Küsimus on sageli oskuses küsida. Sinu idee esmane ostja võib tihtilugu olla just investor.



Ära armu oma ideesse jäägitult!

Vahel läheme oma ideesse nii sisse, et ei oska vaadata laiema pilguga. Alati ei pruugi idee aga sellisel moel toimida. Ei ole mõtet tuimalt edasi punnida. Vahel on hea võtta korraks paus ja isegi nõu küsida, mida valesti teen, kus on puudused? See nõuandja võib olla mentor, teine ettevõtja, aga tihtilugu ka klient ise.



Äriplaani kirjapanek aitab vahel kitsaskohti ennetada.

Äriplaanide kirjutamist õpetatakse ja treenitakse kõikjal. Plaan ei ole ainult pangale või rahastajale näitamiseks, tihtilugu veel ilustatud kujul. Esmalt on see ettevõtjale endale, et mõista, kas see, mida teha tahetakse, töötab ka paberil.



Tee selgeks rahanduse, juhtimise ja turunduse alused.

Need on teadmised ja oskused, mida vajab absoluutselt iga ettevõtja, sõltumata valdkonnast, kus tegutseb.



Kui tunned, et ideest asja ei saa, ära karda loobuda.

Nagu iga raskuse puhul, ei tasu veel ideed kõrvale heita. Tuleb olla ka enda vastu aus ja mitte raisata aega ega ressursse sellele, millel ilmselgelt tulevikku ei ole.



Õpi targematelt ja edukamatelt. Kui vaja, siis kopeeri ärimudelit.

Ideede varastamine pole just ilus, kuid oma idee “istutamine” mõne toimiva mudeli sisse ehk moodsas keeles benchmarking on alati kindla peale välja minek. Kõik jagamismajanduse ettevõtted (AirBnB, Uber jt) kasutavad sama ärimudelit, kuid igaüks omas valdkonnas. Odavketid, odavlennufirmad, e-poed jt on ühest ja samast mudelist välja kasvanud. Alati ei pea jalgratast uuesti leiutama, idee võib sobituda ka mõnesse toimivasse süsteemi.

