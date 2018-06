KURIOOSUM: Eesti suurõlletootja tegi alkoholiregistrisse kummalise kande, millest peagi taganes

Pöördusime veterinaar- ja toiduameti poole, et asjas selgust saada. Peadirektori asetäitja Katrin Reili vastusest võib välja lugeda, et suurel tegijal siiski oli plaan tuua turule Tankeri-nimeline õlu, kuid paar päeva hiljem soovivad nad kandest siiski loobuda.

„Vastuseks Teie küsimusele, kas A.Le Coq on kaubamärgi „Tanker" registreerinud, siis vastavalt järelpärimisele - ei ole. A.Le Coq on esitanud avalduse toote nimega Tanker registrikande kehtetuks tunnistamiseks."

Õlleskeene sumiseb

Suurtootja registreering on õlleskeenel tekitanud paraja sumina. Kas tõesti on Tanker tellinud A.Le Coqilt mingi suurema koguse õlut? Ikka käivad jutud, et üks või teine väike teeb ehk koostööd mõne suurega. Tankeri juht Jaanis Tammela võtab asja osalt huumoriga, kuid teisalt aga surmtõsiselt:

„Kaubamärk on püha. Kaitseme oma õigusi. Ma tõesti ei tea, miks nad seda teha tahtsid. Nad teavad meid kindlasti, sest oleme üks suuremaid väikeõlletootjaid ja nendega korduvalt ühise laua taga istunud," ütles ta.

Ta ütleb, et A.Le Coqil on kalduvus jäljendada. Selle tõestuseks on nii Värska kui ka Limonaadi näide. Samas arvab ta, et see näitab, et Tanker on tootjana õigel teel, et neid jäljendama peab.

Tankeril oli algusajal, kui nad Euroopa kaubamärki registreerisid, väike vaidlus ühe USA tootjaga, kes tootis õlut Tanker 17. Nad leppisid kokku, et Eesti tootja ei tooda kunagi ühtegi õlle, mil pudelil Tankger pluss mingi number. Sellega oli vaidlus ka läbi. Huvitav, et A.Le Coq soovis registreerida õlut "Tanker 5,2", võib-olla oleks neil just USA väikeõlletootjaga hirmsaks kiskumiseks läinud. USA väikeõlletootja tähendab muidugi meie mõistes isegi suuremat tegijat kui A.Le Coq.

„Ma tahaks teada, miks nii tehti ja öelda, et ärme ikka nii tee. Eesti õlleturg küll kahaneb, aga saame siin ilusti koos hakkama," ütles Tammela lõpetuseks.