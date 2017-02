Miks käivad inimesed digiajastul jätkuvalt konverentsidel, kuigi nad võiksid osaleda neil interneti vahendusel? See kõik on seotud inimlikkusega Inimestel on vaja kuulda hääletooni, selle soojust. See on ikka veel kõige olulisem asi, tõdeb Valdis Melderis Best Baltic Eventsi blogis.

Uue publiku huvisid silmas pidades, teeme Valdis Melderise elust kiire kokkuvõtte. Ta on 45 aastat vana ja viimased 25 aastat oma elust pühendanud raadiosaadete juhtimisele – hommikuti tööle sõites saab tema häält kuulda Radio Skonto vahendusel. Valdis Melderis on ka tuntud telenägu ja ülimalt vilunud meelelahutaja (mis on Best Baltic Events blogi seisukohast kõige olulisem), kes suudab läbi viia igat tüüpi tseremooniaid – mastaapsetest ettevõtmistest intiimsete klubiüritusteni välja. Alati valmis vallatuteks tegudeks: alustades etteastest „Sex Guru” mahlakas komöödiasarjas ja lõpetades mööduvate inimeste rõõmuks meetrikõrguse lilledest kuju püstitamisega. Inimesed jumaldavad teda, tema aga jumaldab mootorrattaid ja kuuekümnendate psühhedeelset muusikat.

Niisiis tuleb teil ette võtta teekond Tallinna, et juhtida Baltic for Events kolmepäevase foorumi esimest päeva. Mida võime me sellel päeval Valdis Melderise poolt oodata? Vahest veelgi olulisemalt – mida ootab Valdis Melderis eesseisvalt kogenemiselt?

Ma ei tea! Tavaliselt ma lähen, nuusutan õhku, jutustan inimestega – ning alles siis otsustan, millest rääkida ja kuidas seda esitleda. Seega oleneb kõik kohapealsest atmosfäärist ja mind ümbritsevatest inimestest. See on tavapärane teguviis. Miks? Sest sa pead neid mõistma – rahvast, oma publikut. Sa pead nendega ühise keele leidma. Vaid siis on nad valmis sind kuulama.

Teil on olnud väga muljetavaldav karjäär ja kogemusi igasuguse publikuga suhtlemisel. Milliseid üritusi juhite kõige parema meelega? Või täpsemalt väljendudes - milline publik sobib teile kõige paremini?

Mulle meeldib arvata, et suudan sulanduda igasse olukorda. Ma olen pidanud üritusi juhtima nii hobuse ja mootorratta seljast kui ka traktori pealt. Igal kevadel viin ma Lätis läbi kahepäevast traktoritega seotud sündmust (Tractor Day), seega olen isegi vastavad juhiload ära teinud. Ma olen suuteline juhtima ka “16+1” ministrite foorumit – seda on ette tulnud paar korda. Võin öelda, et ma tõesti naudin kõiki üritusi, ükskõik kui veidrad nad ka ei oleks. Olen viibinud pulmas, kus laua ümber istus koos vaid kaheksa inimest, sealhulgas mina õhtujuhina. Olen kukkunud nägupidi torti palju uhkemates pulmades, suure rahvahulga ees söönud kooki ilma lusikata ja kutsunud teisi endaga ühinema. Minu suurimaks sooviks on juhtida üritust, milleni ma siiamaani veel jõudnud ei ole: lammutuspidu! Pidu, kus kõik läheb valesti – see on minu unistus. Mulle meeldivad kõige hullumeelsemad asjad. Ma olen alati igale pakkumisele avatud.

Kas digiajastu on meelelahutajale kaasa toonud uusi väljakutseid, uusi sihte? Kui MTV 1981. aastal saadete edastamist alustas, lasti esimesena eetrisse muusikavideo “Video Killed The Radio Star” (ehk “Video tappis raadiotähe“), mille sõnum on üheselt mõistetav. Mis hoiab tänapäeval raadiot elus?

See on ikka veel kõige tähtsam ja kõige võimsam suhtlusvahend - hääl, pilk maailma. Hoiak. Kas te kujutate ette – inimesed käivad ka tänapäeval konverentsidel. Miks nad peaksid seda tegema, kui nad võiksid istuda kontoris, või isegi oma kodus, ning osaleda üritustel interneti vahendusel? Kuid nad teevad seda. See kõik on seotud inimlikkusega. Sa võid suhte hävitada vaid sellega, et unustad tekstisõnumi lõppu panna naerunäo. Inimestel on vaja kuulda hääletooni, selle soojust. See on ikka veel kõige olulisem asi.

Kes on teile tööalaselt eeskujuks?

Minu eeskujuks on tavalised inimesed. Meediatähe või õhtujuhi kõige suurem väljakutse on jääda siiraks, jääda iseendaks. On lihtne ennast kaotada ja mängida kedagi teist, kedagi palju erilisemat. Inimesed tahavad siiski näha loomulikke isiksusi. Iseendaks jäämine on parim, mida teha võid. Kui valetama hakkad, on show läbi. Kui meelelahutusäris püsima jääda soovid, ole endale truu.

Jagate äkki meiega mõnda pöörast lugu? Palun.

Nagu ma eelnevalt mainisin, olen osalenud mitmetes pulmades. Vene, inglise, pärsia (!), läti ja nii edasi. Üks pulm oli korraldatud järgmiselt: enne tordi lahti lõikamist pidid mehed selle kõigepealt üles otsima. See oli peidetud palee ümber asuvasse aeda (mis oli tegelikult hiiglaslik park). Tort tuli üles leida ja saali toimetada. Külalised ei teadnud, et pulma korraldajatele oli tulnud hiilgav mõte – niipea kui mehed tordile lähenevad, võiks see õhku lennata. Selle saavutamiseks kasutati täidisena lõhkeainet, mis kahjuks tänu niiskusele aktiveerus vaid osaliselt. Kõigele vaatamata olid pidulikus riietuses mehed erandlikult tordiga kaetud. Naisterahvad seevastu vaatasid toimuvat suurelt ekraanilt. Võite ette kujutada, milline tore üllatus see oli – näha, kuidas tort õhku lendab, olgugi et vaid ühest servast! Õnneks läks kõik sujuvalt ja keegi ei saanud surma või vigastada. Ütleksin