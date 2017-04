Leedu turundaja: suurüritusega inimeste südametesse jõudmiseks tuleb neid kaasa tõmmata

Indre Antanaviciute, turundusagentuuri Partizanas kliendikontode osakonna juhataja, räägib ürituskorraldus valdkonna igapäevastest väljakutsetest.

«Jätka lauset» küsitlus:

Korraldasin oma esimese ürituse...

Varajases lapsepõlves, kui olin veel lasteaias. Pärast lõunauinakut meeldis mulle teistele lastele mänguväljakul tegevusi organiseerida. Ma arvan, et seda võib lugeda minu esimeseks ürituseks. Aga kui me räägime professionaalsetest sündmustest, siis peaksime vahet tegema minu isiklikel kogemustel ja minu kogemustel Partizanas agentuuriga, mis asutati 2004. aastal. Selle ettevõtte liikmena toimus minu esimene üritus umbes viis aastat tagasi.

Minu viimane sündmus oli...

Eelmisel reedel, ma arvan. Sündmuse taga oli üks meie klientidest, Lidl, ning see oli korvpalliliiga lastele. Meie peamiseks ülesandeks oli meediasisu loomine erinevate sotsiaalvõrgustike jaoks. Me alustasime internetipõhiste tegevustega enne üritust (näiteks võisid lapsed valida endale talismani) ning korraldasime erinevaid ettevõtmisi, mis leidsid aset põhisündmuse ajal. See oli tõeliselt hea näide sellest, kuidas algusest peale erinevaid formaate kombineerida ja iga kliendiga sidet luua. Muidugi, jõulude ajal korraldasime oma klientidele palju pidusid. Me organiseerime igat tüüpi sündmusi: suvelaagreid ja reise, konverentse, tarbijaüritusi kauplustes, avalikke üritusi, lihavõttepühadega seotud üritusi, mida iganes vaja...

Loe veel

Meie agentuuri unikaalsus seisneb...

Meie väärtustes. Me ei ole vaid ürituskorralduse ettevõte, oleme kogenud turundusagentuur, seega on meie motoks "sündmus kui kommunikatsioonivahend", mitte "sündmuse kui lihtsalt sündmus". See on ka minu Baltic For Events foorumi esitluse teemaks.

Ma arvan, et ürituskorraldus sobib mulle, sest...

See on pidevas muutumises. Sa ei tea kunagi, mis järgmisel päeval ette võib tulla. Selline väljakutse ahvatleb mind. Eriti kuna mul on võimalik töötada tuntud kaubamärkidega, kes on üles näidanud suur usaldust ning lubavad mul läbi viia uuendusi – see on tõeline privileeg. Loomulikult on konfidentsiaalsus väga oluline, tihti ei tohi kõiki detaile ja ürituse peensusi avalda kuni viimase hetkeni. See on hind, mida oleme valmis maksma võimaluse eest töötada parimate ja kõige loomingulisemate ettevõtetega. Need projektid annavad meile võimaluse kogeda selle valdkonna dünaamikat: alati midagi erinevat, alati midagi uut ja tunnet, et oled osa millestki suurest. Ma arvan, et see on põhjus, miks ma siin olen.

Koostööpartnerite valikul lähtuvad suured ettevõtted...

Ettevõttesisestest protseduuridest, mis põhinevad eelnevate aastate valikutel. Muidugi võetakse arvesse ka professionaalsust -te peate olema oma valdkonnas ülimalt asjatundlik. Tähtis on olla usaldusväärne. Keegi ei tee teiega koostööd, kui te ei ole usaldusväärne. Ning otse loomulikult on oluline ka teie ettevõtte meeskond. See peab olema võrdne partnerlus: te ei jõua kunagi eesmärgini, kui teie klient ei toeta teid ja teie ei toeta oma klienti. Parimad kampaaniad ja üritused oleme suutnud korraldada nende klientide jaoks, kes on meiega olnud avatud. Me peame saavutama tugeva partnerlussuhte ning töötama käsikäes, et mõista ettevõtte eesmärke ja sisemisi protsesse, sest siis saame me paremini aru ürituste taustast, töötame välja kõige sobilikumad strateegiaid ja kasutame kõige kvaliteetsemaid vahendeid.

Sotsiaalmeedia ja teised digitaalsed kanalid on kaasaegses ürituskorralduses olulised, sest...

Neid kasutab iga inimene, seega peame me selle enda kasuks tööle panema. Võite korraldada ürituse sajale inimesele ja siis läbi sotsiaalmeedia jõuda tuhandeteni. Samuti kasutame me sotsiaalmeediat ja erinevaid rakendusi üritusel osalejate suhtlusvahendina (et nad saaksid suhelda omavahel või korraldajatega, järgida meid Facebookis, hääletada, osaleda loosimistel, mänge mängida ja nii edasi). Seega on tehnoloogia vajalik kõikide sündmuste korraldamisel, eriti siis, kui tegemist on suurema avalikku sektorit puudutava projektiga. Enne sündmuse algust on sotsiaalmeedia oluline, sest see aitab külastajaid meelitada, pärast sündmust aitab see ürituse sõnumit laiema publikuga jagada.

Selleks, et jõuda inimeste südametesse suurüritusega (kus on tuhandeid külalisi), tuleb...

Neid kaasata. Peamine on inimestega suhelda ja neid kaasa tõmmata. Meie tegevusvaldkonnas soovivad osalejad brändiga isiklikult kokku puutuda. Nad ei taha seda lihtsalt vaadata või sellest kuulda. Nad peavad seda puudutama, nuusutama, sellega mängima, miks mitte ka sööma (kui see on võimalik). Me püüame leida viise, kuidas tarbija või klient saab brändi puudutada ning selle väärtust, eeliseid ja omadused paremini mõista. Me kasutame oma oskusi, et muuta külastajad osakeseks sellest kaubamärgist.

Tulevikus on üritused...

Rohkem seotud tehnoloogiaga, sest see on üks võimalus muljet avaldada. Võtame näiteks virtuaalse reaalsuse, mille kaudu inimesed saavad teatud tegevustes osaleda ilma kodust lahkumata. Nad võivad kogeda täiesti teistsugust reaalsust, kas pole nii? Loomulikult kasutame tulevikus sellist tehnoloogiat üha rohkem. See on kindel.

Minu unistuste üritus on...

Norden Wave Baltikumis. Paar aastat tagasi korraldas Partizanas ürituse Nordic Wave – see oli sündmus, mis keskendus Skandinaavia muusikale. Oleks tore, kui see koguks populaarsust ja meil oleks võimalik laieneda Lätti ja Eestisse. See ei peaks keskenduma mitte ainult muusikale, vaid ka kultuurile üldiselt, näiteks kokakunstile. Tõeline Norden Wave oleks Balti riikidele väga kasulik. Ja ma oleksin uhke, kui saaksin olla osa sellest.